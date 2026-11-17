В среду, 18 ноября, с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно, с учётом времени на переключение):

1.1 05:30–09:00; 16:00–19:30 1.2 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–24:00

2.1 05:30–09:00; 12:30–19:30 2.2 05:30–09:00; 16:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 19:30–23:00

4.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–23:00

5.1 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00

5.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00

6.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00–24:00

6.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00

Перечень адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).