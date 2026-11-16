Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию
Утром 16 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – уточнили в облэнерго.
Специалисты также просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию.
Одновременно, отметили энергетики, продолжают действовать и графики почасовых отключений света.