Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию

Утром 16 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – уточнили в облэнерго.

Специалисты также просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию.

Одновременно, отметили энергетики, продолжают действовать и графики почасовых отключений света.