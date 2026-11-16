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Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию

Общество 09:15   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Аварийные отключения на Харьковщине: людей просят экономить электроэнергию Изображение создано ИИ

Утром 16 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – уточнили в облэнерго.

Специалисты также просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию.

Одновременно, отметили энергетики, продолжают действовать и графики почасовых отключений света.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 09:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.".