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33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео)

Події 16:29   15.09.2024
Оксана Горун
33 поранених у Харкові, горять чотири поверхи будинку (відео) Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених внаслідок удару російського КАБу по багатоповерхівці зросла.

“Уже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи – від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби“, – написав 15 вересня мер Харкова.

Відео багатоповерхівки, що палає, з вікнами, котрі вилетіли, опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відео: Андрій Єрмак/телеграм

Харків. росія знову вдарила по цивільному будинку. Паралельно путін продовжує залякувати світ порожніми страшилками про війну з НАТО. росія вміє воювати тільки з цивільними. Там, де зустрічається з силою, починає тікати – доведено Курщиною. Світ має дозволити бити по воєнних об‘єктах на території росії західною зброєю, щоб припинити це все“, – підписав він.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Кількість постраждалих уже сягнула 28 осіб.

Читайте також: Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених внаслідок удару російського КАБу по багатоповерхівці зросла".