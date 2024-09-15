Зеленський опублікував фото наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майже 30 поранених через удар російськими КАБами по місту у вихідний день.
“Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби”, – написав президент України.
Зеленський вкотре закликав світ допомогти Україні захистити мирних жителів від російської авіації та КАБів.
“Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору”, – наголосив президент.
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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Кількість постраждалих уже сягнула 28 осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 16:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив про майже 30 поранених через удар російськими КАБами по місту у вихідний день".