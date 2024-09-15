Харків затягнуло димом: пожежі гасять у п’яти районах міста та в області
15 вересня Харків накрило смогом від численних пожеж. За даними ДСНС, горить у різних районах міста та в області.
“Наразі на Харківщині триває ліквідація понад 70 пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, хвойна підстилка, сміття та сухе опале листя. Пожежі сталися на території всіх районів області та у Салтівському, Новобаварському, Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах міста Харкова. До їх ліквідації залучені підрозділи ДСНС, місцевих та добровільних пожежних команд, лісгоспів”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники наголосили, що швидкому поширенню вогню сприяє вітер. У деокупованих районах області пожежі складно гасити через замінування територій. Жителів Харківщини просять дотримуватись правил пожежної безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 14:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 вересня Харків накрило смогом від численних пожеж. За даними ДСНС, горить у різних районах міста та в області".