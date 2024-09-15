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Харьков затянуло дымом: пожары гасят в пяти районах города и в области

Происшествия 14:56   15.09.2024
Оксана Горун
Харьков затянуло дымом: пожары гасят в пяти районах города и в области

15 сентября Харьков накрыло смогом от многочисленных пожаров. По данным ГСЧС, горит в разных районах города и в области.

«В настоящее время в Харьковской области продолжается ликвидация более 70 пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Горит сухая трава, камыш, хвойная подстилка, мусор и сухие опавшие листья. Пожары произошли на территории всех районов области и в Салтовском, Новобаварском, Немышлянском, Холодногорском и Слободском районах Харькова. К их ликвидации привлечены подразделения ГСЧС, местных и добровольных пожарных команд, лесхозов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что быстрому распространению огня способствует ветер. В деоккупированных районах области пожары сложно тушить из-за заминирования территорий. Жителей Харьковщины просят соблюдать правила пожарной безопасности.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 сентября Харьков накрыло смогом от многочисленных пожаров. По данным ГСЧС, горит в разных районах города и в области".