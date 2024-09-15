Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В Харькове сильный ветер 15 сентября повалил ветку дерева на остановку. Обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии.
«Коммунальщики убрали ветку упавшего на остановке общественного транспорта клена из-за сильных порывов ветра. Обошлось без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
По информации мэрии, сейчас сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды в Холодногорском, Киевском, Основянском и Шевченковском районах. Там убирают упавшие деревья и отдельные ветки.
Синоптики предупреждали накануне об ожидающемся сильном ветре. Аналогичное предупреждение Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сделал и на завтра, 16 сентября.
Читайте также: Завтра троллейбус изменит маршрут в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, деревья, мэрия, новости Харькова, упало дерево, ураган;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 14:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сильный ветер 15 сентября повалил ветку дерева на остановку. Обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии".