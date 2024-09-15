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Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото)

Происшествия 14:16   15.09.2024
Оксана Горун
Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В Харькове сильный ветер 15 сентября повалил ветку дерева на остановку. Обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии.

«Коммунальщики убрали ветку упавшего на остановке общественного транспорта клена из-за сильных порывов ветра. Обошлось без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, сейчас сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды в Холодногорском, Киевском, Основянском и Шевченковском районах. Там убирают упавшие деревья и отдельные ветки.

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Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Синоптики предупреждали накануне об ожидающемся сильном ветре. Аналогичное предупреждение Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сделал и на завтра, 16 сентября.

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Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

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упало дерево в Харькове 5
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
упало дерево в Харькове
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сильный ветер 15 сентября повалил ветку дерева на остановку. Обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии".