Ураган в Харькове валил деревья: одно упало на остановку транспорта (фото)

В Харькове сильный ветер 15 сентября повалил ветку дерева на остановку. Обошлось без пострадавших, сообщили в мэрии.

«Коммунальщики убрали ветку упавшего на остановке общественного транспорта клена из-за сильных порывов ветра. Обошлось без пострадавших», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, сейчас сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды в Холодногорском, Киевском, Основянском и Шевченковском районах. Там убирают упавшие деревья и отдельные ветки.

Синоптики предупреждали накануне об ожидающемся сильном ветре. Аналогичное предупреждение Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сделал и на завтра, 16 сентября.

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