Ураган у Харкові валив дерева: одне впало на зупинку транспорту (фото)

У Харкові сильний вітер 15 вересня повалив гілку дерева на зупинку. Обійшлося без постраждалих, повідомили в мерії.

“Працівники СКП “Харківзеленбуд” оперативно усувають наслідки негоди. Зокрема, комунальники прибрали гілку клена, яка впала на зупинці громадського транспорту через сильні пориви вітру. Обійшлося без постраждалих“, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, зараз співробітники СКП “Харківзеленбуд” усувають наслідки негоди в Холодногірському, Київському, Основ’янському та Шевченківському районах. Там прибирають дерева, що впали, й окремі гілки.

Синоптики попереджали напередодні про сильний вітер. Аналогічне попередження Харківський регіональний центр із гідрометеорології зробив і на завтра, 16 вересня.