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Ураган у Харкові валив дерева: одне впало на зупинку транспорту (фото)

Події 14:16   15.09.2024
Оксана Горун
Ураган у Харкові валив дерева: одне впало на зупинку транспорту (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові сильний вітер 15 вересня повалив гілку дерева на зупинку. Обійшлося без постраждалих, повідомили в мерії.

Працівники СКП “Харківзеленбуд” оперативно усувають наслідки негоди. Зокрема, комунальники прибрали гілку клена, яка впала на зупинці громадського транспорту через сильні пориви вітру. Обійшлося без постраждалих“, — поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, зараз співробітники СКП “Харківзеленбуд” усувають наслідки негоди в Холодногірському, Київському, Основ’янському та Шевченківському районах. Там прибирають дерева, що впали, й окремі гілки.

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Фото: пресслужба ХМР

Синоптики попереджали напередодні про сильний вітер. Аналогічне попередження Харківський регіональний центр із гідрометеорології зробив і на завтра, 16 вересня.

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Фото: пресслужба ХМР

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Фото: пресслужба ХМР
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Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сильний вітер 15 вересня повалив гілку дерева на зупинку. Обійшлося без постраждалих, повідомили в мерії".