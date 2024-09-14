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Небезпечний вітер. Якою буде погода 15 вересня у Харкові та області

Погода 20:49   14.09.2024
Оксана Якушко
Небезпечний вітер. Якою буде погода 15 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність🌥.

Без опадів.☀️

Вітер південно-східний↖️,  7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡  вночі  14 – 19º,  вдень 25 – 30º.

По місту: Мінлива хмарність.🌥

Без опадів☀️.

Вітер південно-східний↖️,  7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 16 – 18º,  вдень 27 – 29º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 20:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 вересня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".