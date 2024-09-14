Небезпечна погода буде завтра у Харкові та області
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що завтра, 15 вересня, будуть небезпечні метеорологічні явища.
Вранці та вдень 15 вересня по області та місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 13:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що завтра, 15 вересня, будуть небезпечні метеорологічні явища.".