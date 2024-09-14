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Небезпечна погода буде завтра у Харкові та області

Погода 13:08   14.09.2024
Оксана Якушко
Небезпечна погода буде завтра у Харкові та області

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що завтра, 15 вересня, будуть небезпечні метеорологічні явища.

Вранці та вдень 15 вересня по області та місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)

Читайте також: Сильний вітер. Якою буде погода 14 вересня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що завтра, 15 вересня, будуть небезпечні метеорологічні явища.".