Сильний вітер. Якою буде погода 14 вересня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 14 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤.
Вітер південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 26 – 31°.
По місту: Без істотних опадів🌤.
Вітер південно-східний↖️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 28 – 30°.
Читайте також: У суботу в Харкові та області буде небезпечно: синоптики попередили про шквал
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сильний вітер. Якою буде погода 14 вересня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 19:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".