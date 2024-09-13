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Сильний вітер. Якою буде погода 14 вересня у Харкові та області

Погода 19:47   13.09.2024
Оксана Якушко
Сильний вітер. Якою буде погода 14 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с, вранці  та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 15 – 20°, вдень 26 – 31°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер південно-східний↖️, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 18°, вдень 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 19:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".