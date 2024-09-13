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У суботу в Харкові та області буде небезпечно: синоптики попередили про шквал

Погода 13:48   13.09.2024
Вікторія Яковенко
У суботу в Харкові та області буде небезпечно: синоптики попередили про шквал Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 14 вересня попередив Регіональний центр з гідрометеорології.

«Вранці та вдень 14 вересня по області та по місту очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 13:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 14 вересня попередив Регіональний центр з гідрометеорології.".