У суботу в Харкові та області буде небезпечно: синоптики попередили про шквал

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 14 вересня попередив Регіональний центр з гідрометеорології.

«Вранці та вдень 14 вересня по області та по місту очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.