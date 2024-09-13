Барви осені показали у Центральному парку Харкова (фото, відео)

В Центральному парку Харкова опублікували «осіннє різнобарв’я».

«Споглядання прекрасних квітів заспокоює, відновлює рівновагу, дає відчуття затишку», – написали у пресслужбі парку.

У парку також показали «жаб’ячі посиденьки». Вони гріються на сонечку, яке гріє ще по-літньому.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

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