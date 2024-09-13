Барви осені показали у Центральному парку Харкова (фото, відео)
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
В Центральному парку Харкова опублікували «осіннє різнобарв’я».
«Споглядання прекрасних квітів заспокоює, відновлює рівновагу, дає відчуття затишку», – написали у пресслужбі парку.
У парку також показали «жаб’ячі посиденьки». Вони гріються на сонечку, яке гріє ще по-літньому.
Відео: пресслужба Центрального парку Харкова
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Центральному парку Харкова опублікували «осіннє різнобарв’я».".