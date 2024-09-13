Краски осени показали в Центральном парке Харькова (фото, видео)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В Центральном парке Харькова опубликовали «осеннее разноцветье».
«Наблюдение прекрасных цветов успокаивает, восстанавливает равновесие, дает ощущение уюта», – написали в пресс-службе парка.
В парке также показали «лягушачьи посиделки». Они греются на солнышке, которое греет еще по-летнему.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова опубликовали «осеннее разноцветье».".