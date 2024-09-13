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Краски осени показали в Центральном парке Харькова (фото, видео)

Общество 12:39   13.09.2024
Виктория Яковенко
Краски осени показали в Центральном парке Харькова (фото, видео) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В Центральном парке Харькова опубликовали «осеннее разноцветье».

«Наблюдение прекрасных цветов успокаивает, восстанавливает равновесие, дает ощущение уюта», – написали в пресс-службе парка.

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Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
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Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
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Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В парке также показали «лягушачьи посиделки». Они греются на солнышке, которое греет еще по-летнему.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Читайте также: Сколько Харьков потратил на Центральный парк в годы полномасштабной войны

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова опубликовали «осеннее разноцветье».".