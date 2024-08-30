Сколько Харьков потратил на Центральный парк в годы полномасштабной войны
В 2022 году харьковское КП «Центральный парк» заключило договоров на 18,8 миллиона гривен, в 2023-м — на 26,3 миллиона, а в 2024-м — на 39,6 миллиона. Также предприятие платит зарплаты сотрудникам.
Поводом провести анализ расходов парка для ОО «Харьковский антикоррупционный центр» стал тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец для рук с ожидаемой стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.
Аналитики отмечают, что в 2022 году парк тратил деньги очень экономно и заключил всего восемь договоров на 18,8 миллиона гривен (почти все — расходы на газ и электроэнергию). В 2023 году расходы выросли: было 97 договоров на 26,3 миллиона, а в 2024 году по состоянию на конец августа подписано 195 договоров на общую сумму 39,6 миллиона (еще семь закупок на 3,5 миллиона сейчас на стадиях ожидания предложений и квалификации победителя). Парк тратил деньги на приобретение модульных сборных вагончиков и дизельного топлива, ремонт автотранспорта и аттракционов, сбор и вывоз мусора.
В Центральном парке ответили на запрос ОО, что по состоянию на 1 августа в коммунальном предприятии работали 405 человек. Штатная численность — 456 человек, но работают и получают зарплату чуть меньше людей: часть была мобилизована или находятся в декретном отпуске.
В парке работают: 85 уборщиков территории, 84 озеленителя, 56 подсобных рабочих, 50 руководителей и сотрудников ИТР, 30 специалистов по безопасности, 26 техников аттракционов, 15 маляров, по девять слесарей-сантехников, электриков и водителей, по шесть — слесарей-ремонтников, старших специалистов по безопасности и сторожей, четыре мастера зеленого хозяйства, по два тракториста, техника, механика и мастера, один техник по эксплуатации и ремонту оборудования и один плотник.
Ответ КП «Центральный парк» на запрос ОО «ХАЦ»
Ежемесячно зарплатный фонд парка отличается, хотя и несущественно, отмечают в ХАЦ. Например, в июле 2024 года на зарплаты работникам из городского бюджета перечислили 6,93 миллиона гривен, еще 3,5 миллиона составили налоги (ЕСВ, налог с доходов работников и военный сбор). Всего за 2023 год на зарплаты работникам и налоги было перечислено 96,5 миллионов гривен («чистая» зарплата — 63,9 миллиона). За восемь месяцев 2024 года на зарплаты и налоги уже перечислили 78 миллионов («чистая» зарплата — 51,8 миллиона).
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Напомним, 27 мая в Telegram-канале Центрального парка харьковчан и гостей города призвали не посещать зону отдыха из-за вражеских обстрелов. Других публикаций о режиме работы после того не было.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: Харьков, харьковский антикоррупционный центр, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2022 году харьковское КП «Центральный парк» заключило договоров на 18,8 миллиона гривен, в 2023-м — на 26,3 миллиона, а в 2024-м — на 39,6 миллиона. Также предприятие платит зарплаты сотрудникам.".