Сколько Харьков потратил на Центральный парк в годы полномасштабной войны

В 2022 году харьковское КП «Центральный парк» заключило договоров на 18,8 миллиона гривен, в 2023-м — на 26,3 миллиона, а в 2024-м — на 39,6 миллиона. Также предприятие платит зарплаты сотрудникам.

Поводом провести анализ расходов парка для ОО «Харьковский антикоррупционный центр» стал тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец для рук с ожидаемой стоимостью почти 1,4 миллиона гривен.

Аналитики отмечают, что в 2022 году парк тратил деньги очень экономно и заключил всего восемь договоров на 18,8 миллиона гривен (почти все — расходы на газ и электроэнергию). В 2023 году расходы выросли: было 97 договоров на 26,3 миллиона, а в 2024 году по состоянию на конец августа подписано 195 договоров на общую сумму 39,6 миллиона (еще семь закупок на 3,5 миллиона сейчас на стадиях ожидания предложений и квалификации победителя). Парк тратил деньги на приобретение модульных сборных вагончиков и дизельного топлива, ремонт автотранспорта и аттракционов, сбор и вывоз мусора.

В Центральном парке ответили на запрос ОО, что по состоянию на 1 августа в коммунальном предприятии работали 405 человек. Штатная численность — 456 человек, но работают и получают зарплату чуть меньше людей: часть была мобилизована или находятся в декретном отпуске.

В парке работают: 85 уборщиков территории, 84 озеленителя, 56 подсобных рабочих, 50 руководителей и сотрудников ИТР, 30 специалистов по безопасности, 26 техников аттракционов, 15 маляров, по девять слесарей-сантехников, электриков и водителей, по шесть — слесарей-ремонтников, старших специалистов по безопасности и сторожей, четыре мастера зеленого хозяйства, по два тракториста, техника, механика и мастера, один техник по эксплуатации и ремонту оборудования и один плотник.



Ответ КП «Центральный парк» на запрос ОО «ХАЦ»

Ежемесячно зарплатный фонд парка отличается, хотя и несущественно, отмечают в ХАЦ. Например, в июле 2024 года на зарплаты работникам из городского бюджета перечислили 6,93 миллиона гривен, еще 3,5 миллиона составили налоги (ЕСВ, налог с доходов работников и военный сбор). Всего за 2023 год на зарплаты работникам и налоги было перечислено 96,5 миллионов гривен («чистая» зарплата — 63,9 миллиона). За восемь месяцев 2024 года на зарплаты и налоги уже перечислили 78 миллионов («чистая» зарплата — 51,8 миллиона).

Напомним, 27 мая в Telegram-канале Центрального парка харьковчан и гостей города призвали не посещать зону отдыха из-за вражеских обстрелов. Других публикаций о режиме работы после того не было.