Из-за российского террора: харьковчан призвали не посещать Центральный парк
Фото: Telegram Игоря Терехова
Не посещать пока Центральный парк Харькова призвали в пресс-службе коммунального предприятия.
Причина — удары военных РФ ракетами и авиабомбами по людным местам.
Напомним, Центральный парк попал под удар 20 мая — тогда были уничтожены восемь крупных каштанов и кленов, повреждены ограждения и газоны. Вновь «прилетело» 25 мая — в землю возле спортивной площадки. Никто не пострадал.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, удары, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 13:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не посещать пока Центральный парк Харькова призвали в пресс-службе коммунального предприятия.".