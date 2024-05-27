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Из-за российского террора: харьковчан призвали не посещать Центральный парк

Общество 13:12   27.05.2024
Елена Нагорная
Из-за российского террора: харьковчан призвали не посещать Центральный парк Фото: Telegram Игоря Терехова

Не посещать пока Центральный парк Харькова призвали в пресс-службе коммунального предприятия.

Причина — удары военных РФ ракетами и авиабомбами по людным местам.

Напомним, Центральный парк попал под удар 20 мая — тогда были уничтожены восемь крупных каштанов и кленов, повреждены ограждения и газоны. Вновь «прилетело» 25 мая — в землю возле спортивной площадки. Никто не пострадал.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не посещать пока Центральный парк Харькова призвали в пресс-службе коммунального предприятия.".