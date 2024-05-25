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Россияне также ударили по Центральному парку Харькова – Терехов

Происшествия 17:20   25.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне также ударили по Центральному парку Харькова – Терехов

В Харькове армия РФ также ударила по Центральному парку.

«Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Уточним, взрыв было слышно в Харькове около 17:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 17:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове армия РФ также ударила по Центральному парку.".