Россияне также ударили по Центральному парку Харькова – Терехов
В Харькове армия РФ также ударила по Центральному парку.
«Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.
Уточним, взрыв было слышно в Харькове около 17:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, парк, терехов, удар, Харьков, центральный;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 17:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове армия РФ также ударила по Центральному парку.".