Россияне также ударили по Центральному парку Харькова – Терехов

В Харькове армия РФ также ударила по Центральному парку.

«Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Уточним, взрыв было слышно в Харькове около 17:00.