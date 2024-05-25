Росіяни також вдарили по Центральному парку Харкова – Терехов
У Харкові армія РФ також вдарила по Центральному парку.
«Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – пише мер Харкова Ігор Терехов.
Зазначимо, вибух було чутно у Харкові близько 17:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 17:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові армія РФ також вдарила по Центральному парку.".