Через російський терор: харків’ян закликали не відвідувати Центральний парк

Не відвідувати поки що Центральний парк Харкова закликали у пресслужбі комунального підприємства.

Причина – удари військових РФ ракетами та авіабомбами по людних місцях.

Нагадаємо, Центральний парк потрапив під удар 20 травня – тоді були знищені вісім великих каштанів та кленів, пошкоджені огорожі та газони. Знову “прилетіло” 25 травня – у землю біля спортивного майданчика. Ніхто не постраждав.