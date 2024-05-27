Через російський терор: харків’ян закликали не відвідувати Центральний парк
Фото: телеграм Ігоря Терехова
Не відвідувати поки що Центральний парк Харкова закликали у пресслужбі комунального підприємства.
Причина – удари військових РФ ракетами та авіабомбами по людних місцях.
Нагадаємо, Центральний парк потрапив під удар 20 травня – тоді були знищені вісім великих каштанів та кленів, пошкоджені огорожі та газони. Знову “прилетіло” 25 травня – у землю біля спортивного майданчика. Ніхто не постраждав.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, удары, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 13:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не відвідувати поки що Центральний парк Харкова закликали у пресслужбі комунального підприємства".