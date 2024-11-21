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Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

Календар 06:00   21.11.2024
Оксана Горун
Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ. 21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. У 1806-му Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії. У 1918-му уряд ЗУНР залишив Львів. У 1920-му армія та уряд УНР залишили територію Української держави. У 1921-му більшовики розстріляли учасників Другого Зимового походу армії УНР. У 2004-му та 2013-му роках у Києві розпочалися протести, які призвели до Помаранчевої революції та Революції Гідності. Рік тому на першому задокументованому в Україні хабарі в криптовалюті попався народний депутат від Харкова Андрій Одарченко.

Свята та пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ.

У світі – Всесвітній день телебачення, Міжнародний день відмови від куріння (третій четвер листопада).

Також сьогодні: Міжнародний день філософії та День соціального підприємництва (обидва відзначають у третій четвер листопада), Всесвітній день вітань, День без музики, Європейський день поінформованості про муковісцидоз, Всесвітній день боротьби з раком підшлункової залози (третій четвер листопада).

21 листопада в історії

21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. Це був так званий монгольф’єр – аеростат, наповнений гарячим повітрям. Докладніше.

Повітряна куля братів Монгоф'є
Перша пілотована повітряна куля, створена братами Монгольф’є Ілюстрація: Claude Louis Desrais – Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin

21 листопада 1806 року французький імператор Наполеон видав Берлінський декрет – відомий як оголошення “континентальної блокади” Великої Британії. Докладніше.

21 листопада 1918 року уряд ЗУНР залишив Львів і переїхав спочатку до Тернополя, а згодом – до  Станіслава (сучасного Івано-Франківська). Докладніше.

21 листопада 1920 року армія УНР, відступаючи під тиском більшовицької орди, перейшла Збруч, опинившись на території Польської держави, де українських воїнів інтернували.

21 листопада 1921 року більшовики у селі Базар почали розстрілювати учасників Другого Зимового походу армії УНР – тих, хто потрапив у полон до окупантів під час бою під Малими Міньками. Усього з 21 по 23 листопада стратили 361 українського воїна.

21 листопада 2004 року розпочалися акції на Майдані Незалежності, які згодом переросли в Помаранчеву революцію. Докладніше.

21 листопада 2013 року в Україні розпочався Євромайдан, який дав початок Революції Гідності. Докладніше.

21 листопада 2023 року нардепа з Харкова Андрія Одарченка спіймали на хабарі у криптовалюті. Таким сумнівним чином він увійшов до історії країни – хабар у “крипті”, який Одарченко пропонував Мустафі Найєму, став першим задокументованим в Україні. Цього дня НАБУ повідомило: “Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів”. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. Вказану суму за Одарченка внесли, і він вийшов із СІЗО.

Далі нардеп упродовж тривалого часу залишався в Києві та відвідував почергово то судові засідання, то засідання Верховної Ради України. Але все ж таки “випав з образу”. Коли його справа стала виходити на фінішну пряму, у вересні цього року Одарченко втік за кордон. При цьому він взагалі не мав жодних документів. 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа в державний та міжнародний розшук. А підсудний згодом з’явився на черговому засіданні – увімкнувшись онлайн. Суддям Одарченко не зізнався, де знаходиться, і заявив про якусь загрозу своєму життю. При цьому поділився деталями подій річної давнини. Зокрема, зізнався, що пропонував хабар Найєму – нібито “за виділення коштів на ремонт університету”. Йдеться про Державний біотехнологічний університет, де Одарченко досі залишається ректором.

Одарченко, ректор університету

Керівництво (або пресслужба) вишу навіть додумалося публічно привітати Одарченка на початку листопада з днем ​​народження – на сайті та в соцмережах, проте після резонансу в ЗМІ та соцмережах повідомлення видалили.

Одарченко з днем ​​народження 2024

А 14 листопада ВАКС оголосив вирок: Одарченка визнали винним і призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Проте народного депутата для початку потрібно знайти та повернути в Україну.

Церковне свято 21 листопада

21 листопада – свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. За переказами, батьки Діви Марії Йоаким і Анна, молячись за те, щоб мати дитину, дали обітницю: якщо народиться дитя, присвятити його служінню Богові. Коли Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Зібравши родичів і знайомих, одягнувши Марію у найкращий одяг, зі співом священних пісень, зі запаленими свічками в руках її привели до Єрусалимського храму. У храм вели сходи з 15 високих щаблів – надто важкий шлях для дитини. Проте Марія, з Божою допомогою, швидко подолала сходи. Первосвященник ввів дівчинку у Святе святих, куди з усіх людей тільки раз на рік входив первосвященник з очисною жертовною кров’ю. Усі присутні в храмі дивувалися цій незвичайній події. Йоаким і Ганна, вручивши дитину волі Божій, повернулися додому. А Марія залишилася у храмі. Про її життя там немає відомостей. Є лише перекази, що виховували її в товаристві благочестивих дів. Марія старанно читала Святе Письмо, займалася рукоділлям і постійно молилася.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде сніг з дощем, то весна буде з негодами.

Якщо сніг пішов уранці, то Великдень буде зі снігом.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна займатися важкою працею.

Не можна займатися рукоділлям і домашньою роботою: шити, вишивати, прибирати, прати тощо.

Не можна вживати алкоголь і лаятися.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ. 21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною".