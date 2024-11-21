Сьогодні 21 листопада: яке свято та день в історії

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ. 21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. У 1806-му Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії. У 1918-му уряд ЗУНР залишив Львів. У 1920-му армія та уряд УНР залишили територію Української держави. У 1921-му більшовики розстріляли учасників Другого Зимового походу армії УНР. У 2004-му та 2013-му роках у Києві розпочалися протести, які призвели до Помаранчевої революції та Революції Гідності. Рік тому на першому задокументованому в Україні хабарі в криптовалюті попався народний депутат від Харкова Андрій Одарченко.

Свята та пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ.

У світі – Всесвітній день телебачення, Міжнародний день відмови від куріння (третій четвер листопада).

Також сьогодні: Міжнародний день філософії та День соціального підприємництва (обидва відзначають у третій четвер листопада), Всесвітній день вітань, День без музики, Європейський день поінформованості про муковісцидоз, Всесвітній день боротьби з раком підшлункової залози (третій четвер листопада).

21 листопада в історії

21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. Це був так званий монгольф’єр – аеростат, наповнений гарячим повітрям. Докладніше.

21 листопада 1806 року французький імператор Наполеон видав Берлінський декрет – відомий як оголошення “континентальної блокади” Великої Британії. Докладніше.

21 листопада 1918 року уряд ЗУНР залишив Львів і переїхав спочатку до Тернополя, а згодом – до Станіслава (сучасного Івано-Франківська). Докладніше.

21 листопада 1920 року армія УНР, відступаючи під тиском більшовицької орди, перейшла Збруч, опинившись на території Польської держави, де українських воїнів інтернували.

21 листопада 1921 року більшовики у селі Базар почали розстрілювати учасників Другого Зимового походу армії УНР – тих, хто потрапив у полон до окупантів під час бою під Малими Міньками. Усього з 21 по 23 листопада стратили 361 українського воїна.

21 листопада 2004 року розпочалися акції на Майдані Незалежності, які згодом переросли в Помаранчеву революцію. Докладніше.

21 листопада 2013 року в Україні розпочався Євромайдан, який дав початок Революції Гідності. Докладніше.

21 листопада 2023 року нардепа з Харкова Андрія Одарченка спіймали на хабарі у криптовалюті. Таким сумнівним чином він увійшов до історії країни – хабар у “крипті”, який Одарченко пропонував Мустафі Найєму, став першим задокументованим в Україні. Цього дня НАБУ повідомило: “Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів”. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. Вказану суму за Одарченка внесли, і він вийшов із СІЗО.

Далі нардеп упродовж тривалого часу залишався в Києві та відвідував почергово то судові засідання, то засідання Верховної Ради України. Але все ж таки “випав з образу”. Коли його справа стала виходити на фінішну пряму, у вересні цього року Одарченко втік за кордон. При цьому він взагалі не мав жодних документів. 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа в державний та міжнародний розшук. А підсудний згодом з’явився на черговому засіданні – увімкнувшись онлайн. Суддям Одарченко не зізнався, де знаходиться, і заявив про якусь загрозу своєму життю. При цьому поділився деталями подій річної давнини. Зокрема, зізнався, що пропонував хабар Найєму – нібито “за виділення коштів на ремонт університету”. Йдеться про Державний біотехнологічний університет, де Одарченко досі залишається ректором.

Керівництво (або пресслужба) вишу навіть додумалося публічно привітати Одарченка на початку листопада з днем ​​народження – на сайті та в соцмережах, проте після резонансу в ЗМІ та соцмережах повідомлення видалили.

А 14 листопада ВАКС оголосив вирок: Одарченка визнали винним і призначили покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Проте народного депутата для початку потрібно знайти та повернути в Україну.

Церковне свято 21 листопада

21 листопада – свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. За переказами, батьки Діви Марії Йоаким і Анна, молячись за те, щоб мати дитину, дали обітницю: якщо народиться дитя, присвятити його служінню Богові. Коли Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку. Зібравши родичів і знайомих, одягнувши Марію у найкращий одяг, зі співом священних пісень, зі запаленими свічками в руках її привели до Єрусалимського храму. У храм вели сходи з 15 високих щаблів – надто важкий шлях для дитини. Проте Марія, з Божою допомогою, швидко подолала сходи. Первосвященник ввів дівчинку у Святе святих, куди з усіх людей тільки раз на рік входив первосвященник з очисною жертовною кров’ю. Усі присутні в храмі дивувалися цій незвичайній події. Йоаким і Ганна, вручивши дитину волі Божій, повернулися додому. А Марія залишилася у храмі. Про її життя там немає відомостей. Є лише перекази, що виховували її в товаристві благочестивих дів. Марія старанно читала Святе Письмо, займалася рукоділлям і постійно молилася.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде сніг з дощем, то весна буде з негодами.

Якщо сніг пішов уранці, то Великдень буде зі снігом.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна займатися важкою працею.

Не можна займатися рукоділлям і домашньою роботою: шити, вишивати, прибирати, прати тощо.

Не можна вживати алкоголь і лаятися.