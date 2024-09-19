Харківського нардепа Одарченка оголосили в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа від “Слуги народу” Андрія Одарченка, повідомило “Суспільне”.

“18 вересня 2024 року указана особа не з’явилася у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним. Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної в якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук”, – повідомила пресслужба НАБУ.

Напередодні Одарченко не з’явився на засідання суду у своїй справі. Про це повідомив Центр протидії корупції. Судять Одарченка за підозрою в спробі дати хабар голові держагентства відновлення Мустафі Найєму. 18 вересня прокурор САП припустила, що депутат покинув територію України, виїхавши через Закарпатську область. Там Одарченко нібито мав тісні стосунки з керівником ОВА Віктором Микитою, якого тільки-но призначили заступником голови Офісу президента. Прокурори внесли клопотання про стягнення застави, яку вніс Одарченко, та оголошення його в міжнародний розшук. Але захисники нардепа заявили, що причини його відсутності можуть бути поважними. Клопотання прокурорів Вищий антикорупційний суд вирішив розглянути 19 вересня, що й зробив.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли вказану суму і він вийшов із СІЗО, тому на нього «покладені відповідні процесуальні обов’язки». Пізніше захист нардепа спробував оскаржити запобіжний захід, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги.