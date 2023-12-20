Захист нардепа з Харкова Одарченка намагався оскаржити запобіжний захід

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід нардепу з Харкова Андрію Одарченку, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму – тримання під вартою з альтернативою внесення 15 мільйонів гривень застави.

Запобіжний захід намагався оскаржити захист Одарченка, проте АП ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше за Одарченка внесли заставу у 15 мільйонів і він вийшов із СІЗО, тому на нього “покладено відповідні процесуальні обов’язки”.

Постанова АП ВАКС набирає чинності з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень.