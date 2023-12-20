Защита нардепа из Харькова Одарченко пыталась обжаловать меру пресечения

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения нардепу из Харькова Андрею Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в криптовалюте главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему — содержание под стражей с альтернативой внесения 15 миллионов гривен залога.

Меру пресечения пыталась обжаловать защита Одарченко, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее за Одарченко внесли залог в 15 миллионов и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности».

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен.