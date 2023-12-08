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Нардепа из Харькова Одарченко, подозреваемого во взятке, увидели в ВР (фото)

Общество 15:57   08.12.2023
Виктория Яковенко
Нардепа из Харькова Одарченко, подозреваемого во взятке, увидели в ВР (фото) Фото: Алексей Гончаренко

Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, «засветился» в сессионном зале ВР.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Социальный лифт в действии! Границы между Советом и СИЗО стираются все больше», – написал Гончаренко.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото)

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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, «засветился» в сессионном зале ВР.".