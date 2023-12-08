Нардепа из Харькова Одарченко, подозреваемого во взятке, увидели в ВР (фото)
Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, «засветился» в сессионном зале ВР.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
«Социальный лифт в действии! Границы между Советом и СИЗО стираются все больше», – написал Гончаренко.
Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, ВР, Гончаренко., нардеп, одарченко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, «засветился» в сессионном зале ВР.".