Нардепа из Харькова Одарченко, подозреваемого во взятке, увидели в ВР (фото)

Нардеп из Харькова Андрей Одарченко, подозреваемый в попытке дать взятку в криптовалюте главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему, «засветился» в сессионном зале ВР.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Социальный лифт в действии! Границы между Советом и СИЗО стираются все больше», – написал Гончаренко.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Государственного агентства восстановления и развития Мустафе-Маси Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен.