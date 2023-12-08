Нардепа з Харкова Одарченка, підозрюваного у хабарі, побачили у ВР (фото)

Нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, «засвітився» у сесійній залі ВР.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Соціальний ліфт в дії! Кордони між Радою і СІЗО стираються все більше», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму 21 листопада повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень.