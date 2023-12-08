Нардепа з Харкова Одарченка, підозрюваного у хабарі, побачили у ВР (фото)
Нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, «засвітився» у сесійній залі ВР.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
«Соціальний ліфт в дії! Кордони між Радою і СІЗО стираються все більше», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму 21 листопада повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, ВР, Гончаренко., нардеп, одарченко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, «засвітився» у сесійній залі ВР.".