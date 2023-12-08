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Нардепа з Харкова Одарченка, підозрюваного у хабарі, побачили у ВР (фото)

Суспільство 15:57   08.12.2023
Вікторія Яковенко
Нардепа з Харкова Одарченка, підозрюваного у хабарі, побачили у ВР (фото) Фото: Олексій Гончаренко

Нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, «засвітився» у сесійній залі ВР.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Соціальний ліфт в дії! Кордони між Радою і СІЗО стираються все більше», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму 21 листопада повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень.

Читайте також: Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп з Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, «засвітився» у сесійній залі ВР.".