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Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО

Суспільство 21:53   24.11.2023
Олена Нагорна
Внесли 15 млн грн застави. Нардеп із Харкова Одарченко вийшов із СІЗО

Нардеп із Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, вийшов із СІЗО.

За Одарченка внесли визначену судом заставу у 15 мільйонів гривень, повідомляє Центр протидії корупції.

У відомстві зазначають, що не мають інформації, чи вніс нардеп заставу самостійно, чи це зробили інші особи. При цьому констатують “космічну” швидкість.

Після виходу із СІЗО Одарченко повинен утримуватися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорт для виїзду за кордон та носити електронний браслет. У випадку порушення цих обов’язків заставу можуть стягнути в бюджет, пише Центр протидії корупції.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму 21 листопада повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 21:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп із Харкова Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Державного агентства відновлення та розвитку Мустафі-Масі Найєму, вийшов із СІЗО.".