ВАКС арештував нардепа з Харкова Одарченка на 2 місяці під заставу у 15 млн

ВАКС обрав нардепу від президентської партії «Слуга народу» Андрію Одарченку запобіжний захід – 2 місяці під вартою з можливістю застави у 15 млн грн, повідомило Радіо Свобода.

Під час судового засідання Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він заявив, що на відео, де йдеться про можливий хабар, взагалі не його голос, а адвокати наполягали, що «навіть міміка не збігається».

Водночас Одарченко визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Також нардеп заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».

Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко 21 листопада попався на «гарячому» , коли хотів дати хабар $50 тис у біткоїнах голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєму.