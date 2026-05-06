“Продавали” зняття арешту з майна: кого затримали у Харкові (фото)

Суспільство 16:14   06.05.2026
Вікторія Яковенко
"Продавали" зняття арешту з майна: кого затримали у Харкові (фото)

Правоохоронці вважають, що заступниця начальника одного з відділів державної виконавчої служби Харківського міжрегіонального управління Мін’юсту за гроші «вирішувала питання» щодо зняття обтяжень із нерухомості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні фігурантка висунула вимогу представнику спадкоємця квартири надати 1 тис. доларів “за закриття виконавчих проваджень та зняття арешту з вказаного помешкання”.

Частина коштів мала піти на погашення офіційних заборгованостей, а решта — їй до кишені, зазначили правоохоронці. Також встановлено, що до схеми жінка як посередника залучила директора філії держпідприємства, яке спеціалізується на реалізації арештованого майна та тісно взаємодіє з органами виконавчої служби.

“Посадовиця розробила поетапний план, за яким «клієнт» спочатку мав сплатити борги, а вже потім надати їй неправомірну вигоду. Посередник надав “замовнику” вказівки щодо порядку та послідовності дій і умов подальшої передачі коштів”, – зазначили у прокуратурі.

Після сплати заборгованостей у межах виконавчих проваджень представник спадкоємця надіслав ділкам підтверджуючі документи. 1 травня чоловік віддав решту суми — 23 тис. грн — директору держпідприємства. Той передав частину коштів виконавиці, а решту лишив собі, з’ясували правоохоронці. Того ж дня фігурантів і затримали.

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі жінку готуються відсторонити від займаної посади.

Коррупционная схема в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
Коррупционная схема в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

