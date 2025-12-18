Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували

Двох підозрюваних у вбивстві 21-річного сина заступника мера Харкова – Данила Кузьміна, яке сталося у Відні, заарештували, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Резонансне вбивство 21-річного громадянина України сталося у листопаді 2025 року у столиці Австрії та спричинило суспільний і медійний резонанс в Україні та за кордоном.

За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, які змовилися, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.

У подальшому, в підземному паркінгу, на парубка напали, його примусили переказати кошти із криптовалютного гаманця на суму близько 50 тисяч євро. Потім потерпілого вивезли до іншого району міста, де і знайшли його тіло з ознаками насильницької смерті в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі.

Після звернення родичів щодо зникнення хлопця австрійська поліція негайно розпочала розслідування, яке одразу набуло міжнародного характеру.

Внаслідок спільної роботи правоохоронців України, Австрії та Європолу підозрюваних оперативно ідентифікували та затримали на території України.

Судитимуть їх в Україні.

Сьогодні Печерський райсуд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією ЗМІ, одним із підозрюваних є Ринжук – пасинок посла України у Болгарії Олесі Ілащук. Він заарештований до 15 лютого 2026 року. Прокурор заявив, що саме Ринжук заманив Кузьміна до паркінгу готелю, де його побили, а згодом вивезли та спалили в авто, повідомляє Цензор.

Також суд обрав запобіжний захід – арешт – другому підозрюваному – колишньому одеському митнику Олександру Агоєву, передає Цензор.