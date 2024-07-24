Орбан і Ле Пен об’єдналися в Раді ЄС в групу, що проти підтримки України – ВВС

Після виборів до Європарламенту у червні 2024 року третю за чисельністю групу у ньому – “Патріоти за Європу” – сформували націонал-консерватори та євроскептики. Деякі з них скептично чи відверто опозиційно ставляться до допомоги Україні у війні, повідомляє ВВС Україна.

Ідейним натхненником нового альянсу був прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Він залучив до цієї групи також французьке “Національне об’єднання” Марін Ле Пен і низку партій з інших країн Європи. Очолив групу Жордан Барделла, офіційний лідер партії Ле Пен, який цього літа зупинився за крок від посади французького прем’єра.

На другий день роботи нового складу Європарламент голосував резолюцію на підтримку України. Більшість євродепутатів резолюцію підтримали. Однак 137 з 720 євродепутатів голосували проти і 47 утрималися. Чимало з них належали до “Патріотів за Європу”, в яку входять аж 84 депутати.

У цього альянсу поки що немає шансів переломити розклад сил в Європарламенті на свою користь, але він може впливати на позиції окремих країн Європи і просувати плани замирення з РФ.

Орбан, Бабіш, Ле Пен. Що об’єднує євроскептиків

“Це впливовий альянс, який став третьою силою в Європарламенті і відтіснив на четверту позицію європейських консерваторів, до яких належить партія Джорджі Мелоні і польська “Право і справедливість”, – каже старший аналітик Західного Інституту Зігмунта Войцеховського у Познані Віктор Савінок.

Групу “Патріоти за Європу” 30 червня створили партія “Фідес-Угорський громадянський союз” прем’єра Угорщини Віктора Орбана, партія ANO колишнього прем’єра Чехії Андрія Бабіша і ультраправа австрійська партія свободи. Вони ухвалили “Патріотичний маніфест за європейське майбутнє”, в якому виступають проти подальшого посилення повноважень інституцій Європейського Союзу.

Згодом до них приєдналися французьке “Національне об’єднання” Марін Ле Пен, італійська “Ліга” Маттео Сальвіні, бельгійській “Фламандський інтерес”, іспанська Vox (“Голос”) і португальська Chega (“Досить”), Данська народна партія.

З цих партій при владі зараз перебуває лише Фідес в Угорщині, нідерландська Партія свободи і італійська “Ліга” – як учасники в урядових коаліціях.

Є щонайменше три спільні позиції, які єднають учасників новоутвореного альянсу.

По-перше, всі вони виступають за те, щоб відібрати в європейських інституцій низку повноважень і повернути їх державам.

“Це ті політичні сили, які нарікають на європейську бюрократію, недемократичність Європейського союзу”, – пояснює він.

Підписанти оголошують, що зараз в Європі лінія політичного розлому вже не між правими і лівими, а між централістами, які хочуть створити європейську супердержаву, і “патріотами і сувереністами”, які борються за “Європу націй”.

Учасники наголошують, що захищають свою європейську ідентичність, традиції та звичаї, грекоримську та іудеохристиянську спадщину.

Політики альянсу також єдині в критиці європейського Зеленого курсу (European Green Deal). Вони вважають, що він уповільнює економічне зростання в Європі, душить агроринок, малих фермерів і сприятиме великим міжнародним агрокомпаніям.

Ухвалений 2020 року Зелений курс передбачає кліматично нейтральний статус Європи до 2050 року і скорочення до 2030 року вуглецевих викидів на 55% від рівня 1990 року.

Третій спільний пункт – обмеження імміграції до Європи.

“Сповнені рішучості захистити свої кордони, зупинити нелегальну міграцію та зберегти свою культурну самобутність”, – йдеться в маніфесті “Патріотів за Європу”.

Але позиції партій-учасників відрізняються за ступенем радикальності щодо так званої рееміграції – виселення з країни іноземців або ж навіть громадян з міграційним корінням, які не змогли асимілюватися.

Якщо Австрійська партія свободи готова до рееміграції австрійців мігрантського походження, якщо вони отримали громадянство з порушенням процедур, то партія Ле Пен проти таких заходів, пояснює Віктор Савінок.

Яка в них позиція щодо України

Єдиної позиції щодо війни РФ проти України в альянсу немає.

В Україні найбільш відома позиція угорського уряду Віктора Орбана, який періодично затягував виділення допомоги Україні з боку ЄС чи ухвалення нових пакетів санкцій проти РФ, а в липні здійснив дипломатичне турне як “поборник миру” до Києва, Москви, Пекіну і Вашингтона.

У Віктора Орбана є прямий доступ до Дональда Трампа, який також хоче якнайшвидшого завершення війни між РФ і Україною, і це суттєво посилює позиції угорського керівника в альянсі.

Хоча в “Патріотах за Європу” з Орбаном погоджуються далеко не всі.

“Найбільше спільного тут в угорського “Фідес” і австрійської Партії свободи, які кажуть, що треба відмовитися від підтримки України, про те, що це не наша війна, і є набагато більш важливі питання в Європі, які потребують вирішення”, – каже Віктор Савінок.

Також ці партії припускають повернення до використання російських енергоносіїв, що згодом і дозволить провести екологічну трансформацію дешевшою ціною. А також знизить оплату за комунальні послуги.

Австрійська партія свободи раніше виступала за проведення референдуму щодо санкцій проти РФ, опонувала виступу Володимира Зеленського в парламенті Австрії.

Її лідер Герберт Кікль покладав провину за повномасштабну війну і на Росію, і на НАТО, вважав австрійське приєднання до санкцій проти РФ порушенням суверенітету Австрії.

Він також вважає, що вступ України в ЄС “знищить наше сільське господарство” і закликав накласти вето на перемовини щодо членства.

В Австрійської партії свободи є непогані шанси отримати перше місце на парламентських виборах в Австрії у вересні і долучитися до коаліційного уряду.

Третій співзасновник альянсу – чеська партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша. Саме його уряд вислав з країни десятки російських дипломатів у 2021 році після того, як Прага оголосила про причетність російських спецслужб до вибухів на складі зброї в країні у 2014 році.

Вле Бабіш давно виступає за мирні перемовини з РФ. Він виступає за проведення мирної конференції щодо України, а вступ України до НАТО вважає “нереальним”. Бабіш називає “Патріоти за Європу” проєвропейським альянсом і схвалює зусилля Орбана. Згідно з опитуваннями, партія Бабіша зараз є найпопулярнішою в Чехії і може повернутися до влади восени 2025 року.

Французьке Національне об’єднання офіційно засуджує агресію РФ проти України, а лідер партії Жордан Барделла заявляв, що не можна дозволити “російському імперіалізму” зжерти Україну. Але партія чітко окреслює “червоні лінії”, виступаючи проти надання Україні зброї, якою можна обстрілювати російську територію.

Під час виступу в Європарламенті Барделла також заявив про неприпустимість прийняття України до НАТО, що призведе до ескалації з Росією, і до ЄС.

Барделла також засудив критику миротворчих зусиль Орбана. ЄС вже офіційно покарав Орбана за неузгоджені дії.

Нідерландська “Партія свободи” на чолі з Гертом Вілдерсом давно опонує вступу України в ЄС і НАТО. Її лідер хоч і засудив повномасштабне вторгнення РФ, проте відзначив, що “Захід зробив величезну помилку”, коли не оголосив про неможливість вступу України до НАТО.

Він також виступав проти надання Україні воєнної допомоги, мовляв, ці гроші краще витратити на нідерландську армію.

Вілдерса поєднують з Орбаном дружба і подібність поглядів, тому він з радістю приєднався до “Патріотів за Європу”.

Італійська “Ліга” віцепрем’єра Маттео Сальвіні має довгу історію співпраці з “Єдиною Росією” і конфліктів з Україною.

Лідер партії Маттео Сальвіні неодноразово виступав проти санкцій щодо РФ через анексію Криму та навіть одягав футболку з зображенням Путіна в Європарламенті.

Після початку повномасштабної агресії Сальвіні засудив напад РФ, відвідав польський центр розміщення українських біженців, тоді ж мер Перемишля Войцех Бакун нагадав йому про підтримку Путіна. З квітня 2022 року Сальвіні публічно опонує відправці озброєнь Україні, хоча з жовтня того ж року є віцепрем’єром в уряді Джорджі Мелоні, яка поставку озброєнь ухвалює.

У 2024 році політик неодноразово критикував президента Франції за ідею відправити західні війська в Україну.

Ближче до потреб України партії з Піренейського півострова

Іспанську Vox часто відносять до ультраправих, проте лідер партії Сантьяго Абаскаль у 2018 році охарактеризував її як “антифашистську, антинацистську і антикомуністичну”. Vox не тільки підтримує Україну, а й навіть критикує уряд соціаліста Педро Санчеса за недостатню військову допомогу Україні і зростання закупівлі російського газу.

Не виключено, що у майбутньому Vox буде частиною іспанського уряду, тож комунікація з цією партією є важливою для України. Хоча і відносини з урядом Санчеса у Зеленського складаються ледь не ідеально.

Португальська Chega (“Досить!”) також неодноразово виступала на підтримку України.

Єдина скандинавська партія в альянсі – Данська народна партія – виступає за потужний НАТО з лідерством Сполучених Штатів в альянсі і підтримує військову допомогу Україні, але проти повноправного членства України в ЄС.

Попри те, що в “Патріотах за Європу” вистачає партій, які готові до замирення з РФ, цю групу точно не можна назвати відверто проросійською і через наявність партій-учасників, які рішуче підтримують Україну. До того ж, щодо “Патріотів за Європу”, майже всі його учасники мають шанси у майбутньому бути при владі і впливати на позицію своїх країн щодо допомоги Україні.

Тут в України є поле для маневру – як працювати з альянсом через партії-учасники, які більш симпатизують Україні, так і шукати окремих політиків, з якими можна досягти взаєморозуміння в рамках більш скептично налаштованих політичних сил.

Однак є ймовірність того, що у разі перемоги Дональда Трампа у Сполучених Штатах, саме “Патріоти за Європу” стануть ключовим партнером у його “миротворчих зусиллях” щодо України. Вони можуть спробувати схилити до підтримки поглядів Трампа і європейських консерваторів (Мелоні і Качинського), які підтримують Україну, але для яких добрі відносини з Білим Домом – константа зовнішньої політики.

Тож, попри асоціацію “Патріотів за Європу” з Орбаном і Ле Пен, комунікація з політиками з цього об’єднання Україні необхідна.