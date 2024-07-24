Орбан и Ле Пен создали в Совете ЕС группу против поддержки Украины – ВВС

После выборов в Европарламент в июне 2024 третью по численности группу в нем — «Патриоты за Европу» — сформировали национал-консерваторы и евроскептики. Некоторые из них скептически или откровенно оппозиционно относятся к помощи Украине в войне, сообщает BBC Украина.

Идейным вдохновителем нового альянса был премьер Венгрии Виктор Орбан. Он привлек в эту группу также французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ряд партий из других стран Европы. Возглавил группу Жордан Барделла, официальный лидер партии Ле Пен, который этим летом остановился в шаге от должности французского премьера.

У этого альянса пока нет шансов переломить расклад сил в Европарламенте в свою пользу, но он может влиять на позиции отдельных стран Европы и продвигать планы примирения с РФ.

Орбан, Бабиш, Ле Пен. Что объединяет евроскептиков

«Это влиятельный альянс, ставший третьей силой в Европарламенте и оттеснивший на четвертую позицию европейских консерваторов, к которым принадлежит партия Джорджи Мэлони и польская «Право и справедливость»», — говорит старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани Виктор Савинок.

Группу «Патриоты за Европу» 30 июня создали партия «Фидес-Венгерский гражданский союз» премьера Венгрии Виктора Орбана, партия ANO бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша и ультраправая австрийская партия свободы. Они приняли Патриотический манифест за европейское будущее, в котором выступают против дальнейшего усиления полномочий институтов Европейского Союза.

Впоследствии к ним присоединились французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен, итальянская «Лига» Маттео Сальвини, бельгийский «Фламандский интерес», испанская Vox («Голос») и португальская Chega («Довольно»), Датская народная партия.

Из этих партий у власти сейчас находятся только Фидес в Венгрии, нидерландская Партия свободы и итальянская «Лига» — как участники в правительственных коалициях.

Есть не менее трех общих позиций, которые объединяют участников новообразованного альянса.

Все они выступают за то, чтобы отобрать у европейских институций ряд полномочий и вернуть их государствам, ссылаясь на

европейскую бюрократию и недемократичность Европейского союза.

Участники отмечают, что защищают свою европейскую идентичность, традиции и обычаи, греко-римское и иудео-христианское наследие.

Политики альянса также едины в критике европейского Зеленого курса (European Green Deal). Они считают, что он замедляет экономический рост в Европе, душит агрорынок, малых фермеров и будет способствовать крупным международным агрокомпаниям.

Принятый в 2020 году Зелёный курс предусматривает климатически нейтральный статус Европы к 2050 году и сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 55% от уровня 1990 года.

Третий общий пункт – ограничение иммиграции в Европу. Но позиции партий-участников отличаются по степени радикальности в отношении так называемой реэмиграции – выселения из страны иностранцев или даже граждан с миграционными корнями, которые не смогли ассимилироваться.

Австрийская партия свободы готова к реэмиграции австрийцев мигрантского происхождения, если они получили гражданство с нарушением процедур, а партия Ле Пен против таких мер, объясняет Виктор Савинок.

Какая у них позиция относительно Украины

Единой позиции по войне РФ против Украины у альянса нет.

В Украине наиболее известна позиция венгерского правительства Виктора Орбана, которое периодически затягивало выделение помощи Украине со стороны ЕС или принятие новых пакетов санкций против РФ, а в июле совершил дипломатическое турне как «поборник мира» в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Виктор Орбан имеет прямой доступ к Дональду Трампу, который также хочет скорейшего завершения войны между РФ и Украиной, и это существенно усиливает позиции венгерского руководителя в альянсе.

Хотя в «Патриотах за Европу» с Орбаном согласны далеко не все.

«Больше всего общего здесь у венгерского «Фидеса» и австрийской Партии свободы, которые говорят: надо отказаться от поддержки Украины, это не наша война и есть гораздо более важные вопросы в Европе, которые нуждаются в решении», — говорит Виктор. Савинок.

Также эти партии предполагают возврат к использованию российских энергоносителей, что позволит провести экологическую трансформацию более дешевой ценой. А также снизит оплату за коммунальные услуги.

Австрийская партия свободы ранее выступала за проведение референдума по санкциям против РФ, оппонировала выступления Владимира Зеленского в парламенте Австрии. Ее лидер Герберт Кикль возлагал вину за полномасштабную войну и на Россию, и на НАТО, считал австрийское присоединение к санкциям против РФ нарушением суверенитета Австрии. Он также считает, что вступление Украины в ЕС «уничтожит наше сельское хозяйство» и призвал наложить вето на переговоры по членству.

У Австрийской партии свободы есть неплохие шансы получить первое место на парламентских выборах в Австрии в сентябре и присоединиться к коалиционному правительству.

Третий соучредитель альянса – чешская партия ANO экспремьера Андрея Бабиша. Именно его правительство выслало из страны десятки российских дипломатов в 2021 году, после того как Прага объявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе оружия в стране в 2014 году. Но Бабиш давно выступает за мирные переговоры с РФ. Он выступает за проведение мирной конференции по Украине, а вступление Украины в НАТО считает «нереальным». Согласно опросам, партия Бабиша сейчас самая популярная в Чехии и может вернуться к власти осенью 2025 года.

Французское Национальное объединение официально осуждает агрессию РФ против Украины, а лидер партии Жордан Барделла заявлял, что нельзя позволить «российскому империализму» сожрать Украину. Но партия выступает против предоставления Украине оружия, которым можно обстреливать российскую территорию. Во время выступления в Европарламенте Барделла также заявил о недопустимости принятия Украины в НАТО, что приведет к эскалации с Россией и ЕС.

Нидерландская «Партия свободы» во главе с Гертом Уилдерсом давно оппонирует вступлению Украины в ЕС и НАТО. Ее лидер хоть и осудил полномасштабное вторжение РФ, однако отметил, что «Запад совершил огромную ошибку», когда не объявил о невозможности вступления Украины в НАТО. Он также выступал против предоставления Украине военной помощи, мол, эти деньги лучше потратить на нидерландскую армию. Уилдерс сочетают с Орбаном дружбу и сходство взглядов, поэтому он с радостью присоединился к «Патриотам за Европу».

Итальянская «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини имеет долгую историю сотрудничества с «Единой Россией» и конфликтов с Украиной. Лидер партии Маттео Сальвини неоднократно выступал против санкций в отношении РФ из-за аннексии Крыма и даже надевал футболку с изображением Путина в Европарламенте. После начала полномасштабной агрессии Сальвини осудил нападение РФ, посетил польский центр размещения украинских беженцев, тогда мэр Перемышля Войцех Бакун напомнил ему о поддержке Путина. С апреля 2022 года Сальвини публично оппонирует отправке вооружений Украине, хотя с октября того же года является вице-премьером в правительстве Джорджи Мелони, которая принимает поставку вооружений.

Ближе к потребностям Украины партии из Пиренейского полуострова

Испанский Vox часто относят к ультраправым, однако лидер партии Сантьяго Абаскаль в 2018 году охарактеризовал ее как «антифашистскую, антинацистскую и антикоммунистическую». Vox поддерживает Украину и критикует правительство социалиста Педро Санчеса за недостаточную военную помощь Украине и рост закупки российского газа. Не исключено, что в будущем Vox будет частью испанского правительства, поэтому коммуникация с этой партией важна для Украины. Хотя и отношения с правительством Санчеса у Зеленского складываются чуть ли не идеально.

Португальская Chega («Довольно!») также неоднократно выступала в поддержку Украины.

Единственная скандинавская партия в альянсе – Датская народная партия – выступает за мощный НАТО с лидерством США в альянсе и поддерживает военную помощь Украине, но против полноправного членства Украины в ЕС.

Несмотря на то, что в «Патриотах за Европу» хватает партий, готовых к примирению с РФ, эту группу точно нельзя назвать откровенно пророссийской и из-за наличия партий-участников, решительно поддерживающих Украину. К тому же, что касается «Патриотов за Европу», почти все его участники имеют шансы в будущем быть у власти и влиять на позицию своих стран в помощи Украине.

Воэтому несмотря на ассоциацию «Патриотов за Европу» с Орбаном и Ле Пен, коммуникация с политиками из этого объединения Украине необходима.