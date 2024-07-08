Франция выбрала неопределенность, но это неплохо для Украины – анализ BBC

После выборов в парламент Франции вероятно, что страны ждет политический кризис и долгий поиск возможности сформировать правительственную коалицию. Впрочем, для отношений Украины с Францией, которая является одним из ключевых партнеров безопасности Киева и поставляет оружие, это не такой уж плохой сценарий, пишет ВВС.

Еще несколько дней назад некоторые французские СМИ обсуждали кандидатуры министров в потенциальном правительстве 28-летнего Жордана Барделла, ожидая неизбежного прихода партии «Национальное объединение» к власти. Молодой политик является официальным лидером партии, хотя де-факто наибольшее влияние на нее у Марин Ле Пен из известной политической династии.

Но «Национальное объединение» финишировало лишь третьим, первое место получили левые из «Нового Народного фронта», второе – сторонники президента Макрона. Ни в одной политической силе нет большинства в 289 из 577 мест в нижней палате французского парламента для формирования правительства.

Выборы продемонстрировали, что французское общество расколото на несколько политических лагерей, ни один из которых не доверяет достаточному количеству французов, чтобы контролировать правительство и претворять свои программы в жизнь.

Поэтому вполне вероятно, что страны ждет политический кризис и долгий поиск возможности сформировать правительственную коалицию. Впрочем, для отношений Украины с Францией, которая является одним из ключевых партнеров безопасности Киева и поставляет оружие, это не такой уж плохой сценарий.

«Республиканский фронт» сработал

Из 577 мест в Национальном собрании 182 места получил левый «Новый Народный фронт», в который входят социалисты (59 мест), зеленые (28), коммунисты (9), леворадикальная «Непокорная Франция» (74) и более мелкие левые группы. 168 мест получил пропрезидентский блок либералов «Вместе за республику». 143 места – «Национальное объединение» Марин Ле Пен и его союзники, 45 мест – консервативная партия «Республиканцы».

После оглашения досрочных выборов в июне казалось, что французы готовы рискнуть, согласиться на эксперимент и дать шанс партии Марин Ле Пен реализовать ее программу. Однако против «Национального объединения» либералы и левые все же смогли создать неформальный «Республиканский фронт» и помешали триумфу ультраправых.

Большинство французов решило, что экспериментировать с судьбой страны и передать ее в руки Марин Ле Пен не готова. Явка во время обоих туров была феноменально высокой.

Опрос на этот раз даже не смогли предусмотреть, что на первое место выйдет левый «Новый Народный Фронт», а либеральный и «макронский» «Вместе за республику» займет второе место. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» все время после первого тура была лидером опросов и претендовала на 170-240 мест. Это не сбылось.

Как это произошло?

По французскому законодательству во второй тур проходят кандидаты, набравшие более 12,5% голосов, так что во втором туре в 301 округе должно было состояться соревнование между тремя кандидатами, в 9 – между четырьмя, еще в почти 200 происходили «дуэли».

Дальше ситуация для «Национального объединения» ухудшилась. Властям и левой оппозиции частично удалось создать неформальный «Республиканский фронт» против партии Марин Ле Пен.

Некоторые кандидаты от «макронистов» сняли свои кандидатуры в пользу кандидатов от левого «Нового Народного фронта», у которых был лучший шанс на победу над кандидатами от «Национального объединения».

Также ряд кандидатов от левого «Нового Народного Фронта» сняли свои кандидатуры в пользу «макронистов», чтобы в их округах не победили кандидаты от партии Ле Пен.

В общей сложности отказались от дальнейшей борьбы 134 кандидата левых и 82 «макрониста».

В более чем 400 округах происходили «дуэли», в большинстве из них левые и либеральные избиратели мобилизовались вместе, чтобы помешать победе кандидатов «Национального объединения».

Формирование «Республиканского фронта» левых и либералов снизили позиции партии Марин Ле Пен, потерявшей шанс на победу.

Кто победил и что дальше?

Всё очень сложно. «Национальное объединение» не победило, но и не проиграло. Шансов на формирование собственного правительства или вхождение в какую-либо правую коалицию в партии Ле Пен не имеет. Формировать эту коалицию не с кем – другая правая партия, «Республиканцы», раскололась в своем отношении к коалиции с Ле Пен, и это было одним из самых больших скандалов предвыборной кампании. Лидер «Республиканцев» Эрик Сетти идею альянса поддержал, за что его отстранили от руководства партией.

Однако для Ле Пен результат выборов не так уж плох — за ее партию голосовала треть французов, количество мест в парламенте выросло с 89 до 126, еще 17 мест получили ее союзники — диссиденты из партии «Республиканцы» во главе с Сетти.

«Национальное объединение» может и дальше критиковать власть за ситуацию за падение покупательной способности, за рост разрыва в уровне жизни между крупными городами и «провинцией», рост цен на энергоносители, за большой объем раздражающей часть французов иммиграции и за потерю чувство безопасности на улицах из-за роста преступности. Было бы наивным полагать, что избранный «подвешенный» парламент сможет как-то решить эти вопросы.

Так что партия Ле Пен будет и дальше ждать своего звездного времени и напоминать, что у французов был шанс изменить страну, но победу украл «альянс бесчестия» — именно так Жордан Барделла охарактеризовал неформальный «Республиканский фронт» между левыми и либералами против кандидатов «Национального объединения» единение». «Лепенисты» усилили свои позиции и будут убеждать избирателей, что они единственная надежда на спасение от политического кризиса, в котором оказалась республика.

«Новый Народный фронт» формально одержал на выборах победу и показал, что когда левые объединяются, они могут добиться высокого результата. Однако единственное, что может объединить французских левых – это угроза прихода к власти ультраправых или желание высоким результатом дать пощечину президенту Макрону. После выборов и послевыборных объятий левая среда возвращается к обычным идейным и личным конфликтам. В «Смиренной Франции» уже происходит конфликт между частью депутатов и ее лидером Жан-Люком Меланшоном.

В нынешних условиях, чтобы сформировать правительство большинства левым, нужно идти на болезненные компромиссы со сторонниками Макрона, но те не хотят иметь ничего общего с леворадикалами, получившими наибольшее количество депутатов в левом альянсе (74). Да и среди социалистов и зеленых критиков президента достаточно. Поэтому левые, хотя и завоевали первое место, но все настолько запутано, что ожидать формирования дееспособного левого правительства сложно.

Явно не может удовлетворить результат выборов сторонников пропрезидентского либерального альянса «Вместе за республику». Собственно, именно у них есть все основания спрашивать президента Макрона: зачем это все было, зачем было объявлять досрочные выборы? В предыдущем парламенте у либералов было 245 мест – не абсолютное большинство, но все же достаточное, чтобы контролировать правительство. Теперь у либералов 168 мест и без привлечения левых правительство не создать. Однако и желания идти на выполнение социальных левых обещаний нет.

Следовательно, если президент Макрон и назначал выборы с целью прояснить политическую ситуацию в стране, то в итоге ситуация стала еще более запутанной.

Что изменится для Украины

Во французско-украинских отношениях с подобными результатами негативных изменений ожидать не следует. В условиях «подвешенного парламента» внешнюю политику будет определять Эмманюэль Макрон, и для Украины это лучший вариант.

В случае прихода к власти правительства «Национального объединения» было ясно, что Франция откажется от поставки Украине части вооружений – например, ракет, которыми можно бить вглубь российской территории.

Еще одной «красной линией» было отрицание предложения Эмманюэля Макрона по отправке французских военных в Украину.

По результатам выборов поддержка Украины сохранится на прежнем уровне, однако об идее отправки французских военных будут вспоминать все меньше – это предложение Макрона не нашло поддержки среди большинства французов, а сторонники Ле Пен, леворадикалов и «Республиканцев» эффективно использовали его в политической борьбе против президента.

Премьер Польши Дональд Туск, комментируя результаты выборов во Франции в соцсети Х, подытожил так:

«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве».