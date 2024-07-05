Марин Ле Пен обещает запретить Украине бить французскими ракетами по РФ – CNN
Марин Ле Пен, лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» (RN), в интервью CNN пообещала, что премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ и помешает обещанию президента Франции Эммануэля Макрона отправить ВС Франции на украинскую землю.
«Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска на Украину, а премьер-министр против, то никаких войск в Украине не будет. Последнее слово за премьер-министром», — сказала она CNN.
Твердо позиционируя себя как представитель французского политического мейнстрима, трижды неудачливый кандидат на пост президента Ле Пен произвела впечатление уверенной, воинственной фигуры, находящейся всего в нескольких днях от, возможно, величайшей политической победы в своей карьере.
Поскольку опросы указывают на то, что в понедельник утром «Национальное объединение» будет иметь наибольшую долю из 577 мест в Национальной ассамблее, хотя потенциально и не достигнет абсолютного большинства, Макрон, скорее всего, предоставит им шанс выбрать следующего премьер-министра страны. Молодой ученик Ле Пен и лидер партии Жордан Барделла ранее заявлял, что примет пост премьер-министра только в том случае, если «Национальное объединение» победит с достаточно большим отрывом.
Помимо блокирования возможной отправки войск в Украину, которую Макрон предлагал как способ повысить эффективность работы военных инструкторов, Ле Пен заявила CNN, что разрешение Киева на использование поставленных Францией ракет большой дальности на территории России также отменят.
Макрон был одним из первых лидеров, публично разрешивших Украине наносить удары по целям на территории РФ западным оружием, тем самым подготовив почву для Вашингтона. Это позволило Киеву бить по российским военным базам, которые использовались для атак по Украине.
Ле Пен заявила, что для нее «красная линия» по Украине — это чтобы Франция не оказалась в «соучастниках» конфликта из-за того, что используют французские ракеты большой дальности против РФ. Большинство западных лидеров не считают, что такие поставки делают из их стран соучастников Украины.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: военная помощь, Жордан Барделла, Марин Ле Пен, ракета, Украина, Франция;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 22:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Марин Ле Пен, лидер французской крайне правой партии «Национальное объединение» (RN), в интервью CNN пообещала, что премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать поставляемое Францией дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ и помешает обещанию президента Франции Эммануэля Макрона отправить ВС Франции на украинскую землю.".