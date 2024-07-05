Марін Ле Пен, лідер французької ультраправої партії «Національне об’єднання» (RN), в інтерв’ю CNN пообіцяла, що прем’єр-міністр з її партії не дозволить Києву використовувати далекобійну зброю, що поставляє Франція, для ударів по території РФ і завадить президенту Франції Еммануелю Макрону відправити ЗС Франції на українську землю.

«Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем’єр-міністр проти, то жодних військ в Україні не буде. Останнє слово за прем’єр-міністром», – сказала вона CNN.

Твердо позиціонуючи себе як представника французького політичного мейнстриму, тричі невдаха кандидат на пост президента Ле Пен справила враження впевненої, войовничої особи, яка знаходиться всього за кілька днів від, можливо, найбільшої політичної перемоги у своїй кар’єрі.

Оскільки опитування вказують на те, що у понеділок вранці «Національне об’єднання» матиме найбільшу частку з 577 місць у Національній асамблеї, хоча потенційно і не досягне абсолютної більшості, Макрон, швидше за все, надасть їм шанс обрати наступного прем’єр-міністра країни. Молодий учень Ле Пен та лідер партії Жордан Барделла раніше заявляв, що прийме посаду прем’єр-міністра лише у тому випадку, якщо «Національне об’єднання» переможе з чималим відривом.

Крім блокування можливого відправлення військ до України, яку Макрон пропонував як спосіб підвищити ефективність роботи військових інструкторів, Ле Пен заявила CNN, що дозвіл Києва на використання поставлених Францією ракет великої дальності на території РФ також буде скасовано.

Макрон був одним із перших лідерів, які публічно дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території РФ західною зброєю, тим самим підготувавши ґрунт для Вашингтона. Це дозволило Києву бити по російських військових базах, які використовували для атак по Україні.

Ле Пен заявила, що для неї «червона лінія» щодо України — це, щоб Франція не опинилася у «співучасниках» конфлікту через те, що використовують французькі ракети великої дальності проти РФ. Більшість західних лідерів не вважають, що такі постачання роблять із їхніх країн співучасників України.