Ультраправі Франції хочуть обмежити військову допомогу Україні – ЗМІ

У Франції ультраправі з великим відривом виграли перший тур позачергових парламентських виборів і опинилися за крок до влади. Їхні головні вимоги – обмежити імміграцію до Франції, надати більше преференцій французам і обмежити військову допомогу Україні та скасувати санкції проти РФ.

Згідно з першими результатами, партія “Національне об’єднання” Марін Ле Пен та Жордана Барделла набрала 34% голосів, повідомляє ВВС.

На другому місці – лівий альянс “Новий народний Фронт” з 28,1%, центристи президента Макрона набрали 20,3%.

А вже наступної неділі, 7 липня, після другого туру, Франція дізнається про склад свого наступного парламенту й отримає відповідь на головне питання: чи здобуло “Національне об’єднання” вражаючу історичну перемогу.

“Демократія сказала своє слово, і французи поставили “Національне об’єднання” та його союзників на перше місце, фактично знищивши табір Макрона”, – заявила Марін Ле Пен, виступаючи перед своїми прихильниками.

“Нам потрібна абсолютна більшість, щоб за тиждень Жордана Барделлу могли призначити прем’єр-міністром”, – додала вона.

Після першого туру парламентських виборів у Франції 30 червня керівник партії Національне об’єднання Жордан Барделла заявив про наміри формувати уряд країни, якщо його однопартійці та союзники отримають більше мандатів у другому турі 7 липня, пише Голос Америки.

Зміни у вазі політичних сил Франції матимуть вплив не лише на внутрішню політику країни, але й на справи у Європейському Союзі і зокрема можуть вплинути на роль французького уряду в міжнародній допомозі Україні для оборони від російської агресії.

Дані французького міністерства внутрішніх справ про результати голосування показують крайню праву партію Національне об’єднання на першому місці і об’єднання лівих на другому, а правоцентристський партійний блок президента Еммануеля Макрона – на третьому.

Лідери блоку Макрона і лівого Нового народного фронту заявили у неділю, що готові йти на співпрацю в другому турі у боротьбі з кандидатами від крайніх правих.

Марін Ле Пен, засновниця і провідна представниця партії Національне об’єднання, назвала надзвичайним успіхом те, що десятки її кандидатів здобули перемоги вже в першому турі й висловили сподівання мати урядову більшість в Національній асамблеї, нижній палаті парламенту.

Ухил вправо й Україна

Якщо крайні праві вперше в повоєнній історії Франці отримають право формувати уряд, то сподіваються запровадити жорсткіші обмеження на імміграцію, а також змінити політку країни на більш окрему від Європейського Союзу.

Йдеться про підтримку України, але уникнення всіх ризиків ескалації.

Головні повноваження в оборонній і зовнішній політиці Франції належать президентові, але партія Національне об’єднання говорить про бажання протидіяти деяким його крокам.

“Я маю намір бути прем’єр-міністром для всіх – таким, хто буде захищати купівельну спроможність, відновлення законності, порядку й безпеки повсюди в країні. І, звичайно ж, відновлення нашої міграційної політики буде пріоритетом. Я маю намір бути прем’єр-міністром “коабітаційного” уряду, який поважатиме конституцію і повноваження президента республіки, але який буде безкомпромісним щодо політики, яку ми впроваджуватимемо для Франції і французів”, – заявив Жордан Барделла.

Раніше Барделла наголошував на тому, що він назвав “червоними лініями”, коли йдеться про допомогу Україні.

Наприклад, він категорично висловився проти припущення Макрона про можливість відрядження в Україну французьких військових і висловився проти надання українцям далекобійної зброї.

Засуджуючи російське вторгнення в Україну, лідери партії Національне об’єднання стверджують про підтримку українського захисту від агресії Росії, але мають низку застережень.

Під час виборчої кампанії Барделла казав: “Я б хотів, щоб Україна мала в своєму розпорядженні боєприпаси та техніку, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться, тобто йдеться про відправку техніки, яка може мати наслідком ескалацію ситуації у Східній Європі. Я не планую надсилати, зокрема, ракети великої дальності чи іншу зброю, яка дозволила б Україні бити по території Росії. Моя позиція не змінилася і не зміниться. Йдеться про підтримку України, але уникнення всіх ризиків ескалації в регіоні. А я вважаю, що ризик ескалації, звичайно, реальний”.

Недовіра до слів

Соратник президента Макрона, прем’єр-міністр Ґабріель Атталь раніше звинувачував Марін Ле Пен і її партію у симпатіях до Москви і натякав на нещирість заяв крайніх правих про підтримку України.

“Урок цього вечора в тому, що країні праві підійшли до порога влади. Ніколи досі в нашій демократії Національна асамблея не була під ризиком домінування крайніх правих, як це видно сьогодні. А тому наша мета чітка: не допустити повної більшості Національного об’єднання в Національній асамблеї, а отже до урядування в країні з їхнім катастрофічним проєктом”.

Алла Лазарєва, паризька кореспондентка тижневика Український тиждень і головна редакторка видання «The Ukrainian Week, Edition Francaise», також має зауваження щодо обіцянок французький крайніх правих про їхню підтримку України.

“На рівні риторики він (Жорждан Барделла) висловлює повагу героїчному українському народу, – вказує кореспондентка, – і він говорить, що Росія не може вигравати. Але водночас, якщо дослухатись і додивитись уважно, то він також каже, що треба відмовитись від санкцій, тому що вони шкідливі для економіки західних держав, що потрібно, щоб Україна не використовувала далекобійну зброю і не стріляла по Росії”, – вказує Алла Лазарєва.

Вона вважає, що у прихованому або й відвертому небажанні допомагати Україні вигнати російських загарбників, погляди крайніх лівих і крайніх правих сил Франції фактично сходяться.