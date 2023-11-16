16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Цього дня 1924 року в Харкові вийшла в етер перша в Україні радіопередача. 1994 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. А у 2002 році Президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав у Верховну Раду кандидатуру Януковича у прем’єри.

Свята та пам’ятні дати 16 листопада

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

У світі: Міжнародний день толерантності, Міжнародний день боротьби з анорексією, Всесвітній День ґудзиків, Міжнародний день відмови від куріння, Міжнародний день філософії та Всесвітній день рукоділля або День майстрів, майстринь і рукодільниць.

16 листопада в історії

16 листопада 1918 року колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. Це сталося після розпаду Австро-Угорської імперії та самоусунення останнього австрійського імператора та короля Угорщини Карла I Габсбурга від царювання над Угорщиною. Через кілька днів після усунення монарха зібралися Державні Збори, які скасували монархію в країні та створили на її території першу в історії Угорщини демократичну державу. Вона називалася Угорська народна республіка, але історики, щоб відрізняти її від подальших комуністичних утворень, зазвичай називають Угорською демократичною республікою. Під час тих же зборів скасували Палату Перов у парламенті та обрали президентом графа Міхая Карої.

Однак розбудова демократії в Угорщині тривала недовго. Уже 20 березня 1919 року президент Міхай Карої, який не зумів знайти порозуміння з Антантою та розв’язати економічні проблеми країни, відправив у відставку уряд. А 21 березня оголосив, що доручає формування нового соціал-демократам. Ті ж хотіли не просто сформувати уряд, а спиратися на більшість у парламенті та розпочали переговори з місцевими комуністами (при тому, що лідери компартії були ув’язнені за влаштовані на початку березня сутички з поліцією). У ході переговорів партії домовилися об’єднатись – в Угорську соціалістичну партію. Вона створила уряд під назвою “Революційна правляча рада” та проголосила Угорську радянську республіку (УРР). Президент Карої пішов у відставку. Але період УРР також був нетривалим – вона проіснувала лише чотири місяці – до вторгнення до Угорщини румунської армії у серпні 1919-го.

16 листопада 1924 року о 19:00 із Харкова (тодішньої столиці УРСР) вийшла в етер перша українська радіопередача. Тоді пролунала фраза, яку зараз традиційно згадують цього дня: “Алло, алло, алло! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків!” З цього часу розпочинається історія українського радіомовлення, а відтак і телебачення. Слідом за Харковом радіостанція з’явилася в Києві 1925-го. А з 1927-го – у низці обласних центрів України. Харків залишався центром радіомовлення України протягом десяти років. З 1934-го – разом із переміщенням столиці – Всеукраїнський комітет з радіофікації та радіомовлення переїхав до Києва. Серед важливих фактів історії українського радіо – те, що на ньому почали транслювати “Ще не вмерла України та слава, і воля…” майже за пів року до того, як ці слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького затвердили як Державний Гімн України.

16 листопада 1994 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Сам договір схвалила Генасамблея ООН ще 12 червня 1968 року. Його головною метою було не дозволити розширюватися колу держав, які мають ядерну зброю. Зазвичай говорять про три основні принципи, закладені в цьому документі: нерозповсюдження, роззброєння та мирне застосування. Особливістю приєднання України, а також Білорусі та Казахстану до цього договору стало те, що після розпаду СРСР ці країни вже мали ядерну зброю. Тому в тексті закону, прийнятого 16 листопада 1994 року Верховною Радою України, йдеться про подальше розукомплектування та знищення ядерної зброї та можливість подальшого використання її компонентів у мирних цілях.

Але після підписання 5 грудня 1994 року сумнозвісного Будапештського меморандуму Україна передала ядерну зброю РФ. У меморандумі, як відомо, російські шахраї обіцяли “поважати незалежність, суверенітет та кордони України й утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України”. Також меморандум містив обіцянку, що “ніяка зброя” підписантів “ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно зі Статутом ООН”.

16 листопада 2002 року Президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха, який працював після відставки Віктора Ющенка – близько півтора року. Президент пояснив таке рішення тим, що Кінах “провів замало реформ”. І натомість подав у Верховну Раду кандидатуру голови Донецької ОДА Віктора Януковича. Нині – президента-втікача, який зрадив Україну та переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Тоді призначення Януковича підтримали 234 народні депутати України. Він очолював уряд до 5 січня 2005 року, хоча у відставку подав ще 31 грудня 2004 року – після оголошення результатів виборів Президента України, в яких “з першого Майдану та третього туру” переміг Віктор Ющенко. Таким чином, Янукович встановив на той момент рекорд перебування на посаді прем’єр-міністра України – він очолював український уряд 3,5 року поспіль. З урахуванням другого прем’єрства (за президента Ющенка) Янукович очолював Уряд України 1257 днів.

Церковне свято 16 листопада

16 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Матвія та праведного Фулвіана, князя Ефіопського. Матвій (Левій) – один із 12 учнів Ісуса Христа, брат апостола Якова Алфеєва. Він був збирачем податей для Риму. Почувши заклик Христа: “Йди за мною”, – Матвій усвідомив свої гріхи, роздав майно жебракам, залишив посаду та пішов за Ісусом. Він став свідком страждань Христа, його смерті й воскресіння. Після Вознесіння Христа вісім років проповідував у Палестині. Перед відходом на проповідь у далекі країни, на прохання юдеїв, що залишалися в Єрусалимі, він зафіксував в Євангелії земне життя Ісуса Христа та його вчення. У ряді книг Нового Завіту Євангеліє від Матвія стоїть першим. Далі Матвій обійшов із проповідями Сирію, Мідію, Персію. А завершив своє життя мученицькою смертю в Ефіопії. Там він звернув низку язичників до християнства та збудував храм. Проте правитель цієї країни Фулвіан звинуватив апостола в чаклунстві та наказав стратити його. Святого Матвія поклали обличчям униз, засипали хмизом і підпалили. Але вогонь не нашкодив Матвію. Тоді Фулвіан наказав додати хмизу в багаття, облив його смолою, а навколо вогнища – поставити 12 ідолів. Але полум’я розтопило ідолів і обпалило Фулвіана. Переляканий ефіоп звернувся до святого з благанням про милість, і, за молитвою мученика, полум’я вляглося. Тіло святого апостола залишилося неушкодженим, а сам він помер. Фулвіан розкаявся в скоєному. Проте остаточно своїх язичницьких переконань не зрікся. Він наказав покласти тіло святого Матвія в залізну труну та кинули в море. Фулвіан вирішив, що якщо Бог, у якого вірить Матвій, збереже його тіло у воді, як зберіг у вогні, то цьому Богу дійсно треба поклонитися. Тієї ж ночі єпископу Платону, який служив у заснованому Матвієм храмі, в сні з’явився апостол Матвій. Він наказав Платону йти з кліром на берег моря і знайти там його тіло. На берег моря з ними вийшов і Фулвіан. Труну, яку винесло море, з честю перенесли до храму, який збудував апостол. А Фулвіан розкаявся, попросив у святого апостола Матвія прощення. Єпископ Платон хрестив його з ім’ям Матвій. Незабаром Фулвіан-Матвій відмовився від влади та став пресвітером. А після смерті єпископа Платона очолив Ефіопську церкву.

Народні прикмети

Якщо 16 листопада тепло, то зима буде пізньою.

А якщо йде дощ, то зима буде теплою.

Якщо дме сильний вітер, то хуртовини почнуться з середини зими.

Що не можна робити 16 листопада

Не можна довго дивитися в дзеркало.

Не можна надягати нові та червоні речі.

Не можна сидіти на столі.