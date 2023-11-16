16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины. В этот день 1924 года в Харькове вышла в эфир первая в Украине радиопередача. В 1994 году Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. А в 2002 году Президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал в Верховную Раду кандидатуру Януковича в премьеры.

Праздники и памятные даты 16 ноября

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины.

В мире: Международный день толерантности, Международный день борьбы с анорексией, Всемирный День пуговиц, Международный день отказа от курения, Международный день философии и Всемирный день рукоделия или День мастеров, мастериц и рукодельниц.

16 ноября в истории

16 ноября 1918 года бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. Это произошло после распада Австро-Венгерской империи и самоустранения последнего австрийского императора и короля Венгрии Карла I Габсбурга от царствования над Венгрией. Через несколько дней после устранения монарха собралось Государственное Собрание, которое отменило монархию в стране и создало на ее территории первое в истории Венгрии демократическое государство. Оно называлось Венгерская народная республика, но историки, чтобы отличать его от дальнейших коммунистических образований, как правило, называют Венгерской демократической республикой. Во время того же собрания отменили Палату Пэров в парламенте и избрали президентом графа Михая Каройи.

Однако строительство демократии в Венгрии длилось недолго. Уже 20 марта 1919 года президент Михай Каройи, не сумевший найти взаимопонимание с Антантой и решить экономические проблемы страны, отправил в отставку правительство. А 21 марта объявил о том, что поручает формирование нового социал-демократам. Те же хотели не просто сформировать правительство, но опираться на большинство в парламенте и вступили в переговоры с местными коммунистами (при том, что лидеры компартии были в заключении за устроенные в начале марта стычки с полицией). В ходе переговоров партии договорились объединиться – в Венгерскую социалистическую партию. Она и создала правительство под названием «Революционный правящий совет» и провозгласила Венгерскую советскую республику (ВСР). Президент Каройи ушел в отставку. Но период ВСР также был непродолжительным – она просуществовала всего четыре месяца – до вторжения в Венгрию румынской армии в августе 1919-го.

16 ноября 1924 года в 19:00 из Харькова (тогдашней столицы УССР) вышла в эфир первая украинская радиопередача. Тогда прозвучала фраза, которую сейчас традиционно вспоминают в этот день: «Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!» С этого времени начинается история украинского радиовещания, а затем и телевидения. Вслед за Харьковом радиостанция появилась в Киеве в 1925-м. А с 1927-го – в ряде областных центров Украины. Харьков оставался центром радиовещания Украины в течение десяти лет. С 1934-го – вместе с перемещением столицы – Всеукраинский комитет по радиофикации и радиовещанию переехал в Киев. Среди важных фактов истории украинского радио – тот, что на нем начали транслировать «Ще не вмерла України і слава, і воля…» почти за полгода до того, как эти слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого утвердили в качестве Государственного Гимна Украины.

16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Сам договор одобрила Генассамблея ООН еще 12 июня 1968 года. Его главной целью было не позволить расширяться кругу государств, обладающих ядерным оружием. Обычно говорят о трех основных принципах, заложенных в этом документе: нераспространении, разоружении и мирном применении. Особенностью присоединения Украины, а также Беларуси и Казахстана к этому договору стало то, что после распада СССР эти страны уже обладали ядерным оружием. Поэтому в тексте закона, принятого 16 ноября 1994 года Верховной Радой Украины, говорится о дальнейшем разукомплектовании и уничтожении ядерного оружия и возможности дальнейшего использования его компонентов в мирных целях.

Но после подписания 5 декабря 1994 года печально известного Будапештского меморандума Украина передала ядерное оружие РФ. В меморандуме, как известно, российские мошенники обещали «уважать независимость, суверенитет и границы Украины и воздерживаться от угрозы силой, ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины». Также меморандум содержал обещание, что «никакое оружие» подписантов «никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу ООН».

16 ноября 2002 года Президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха, работавшее после отставки Виктора Ющенко – около полутора лет. Президент объяснил такое решение тем, что Кинах «провел недостаточно реформ». И вместо него подал в Верховную Раду кандидатуру главы Донецкой ОГА Виктора Януковича. Сейчас – беглого президента, который предал Украину и скрывается от правосудия на территории страны-агрессора.

Тогда назначение Януковича поддержали 234 народных депутата Украины. Он возглавлял правительство до 5 января 2005 года, хотя в отставку подал еще 31 декабря 2004 — после объявления результатов выборов Президента Украины, в которых «с первого Майдана и третьего тура» победил Виктор Ющенко. Таким образом, Янукович установил на тот момент рекорд пребывания в должности премьер-министра Украины – он возглавлял украинское правительство 3,5 года подряд. С учетом второго премьерства (при президенте Ющенко) Янукович возглавлял Правительство Украины 1257 дней.

Церковный праздник 16 ноября

16 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостола Матфея и праведного Фулвиана, князя Эфиопского. Матфей (Левий) – один из 12 учеников Иисуса Христа, брат апостола Иакова Алфеева. Он был сборщиком податей для Рима. Услышав призыв Христа: «Следуй за мной», — Матфей осознал свои грехи, раздал имущество нищим, оставил должность и последовал за Иисусом. Он стал свидетелем страданий Христа, его смерти и воскресения. После Вознесения Христа восемь лет проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, он зафиксировал в Евангелии земную жизнь Иисуса Христа и его учение. В ряде книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым. Далее Матфей обошел с проповедями Сирию, Мидию, Персию. А завершил свою жизнь мученической смертью в Эфиопии. Там он обратил ряд язычников в христианство и построил храм. Однако правитель этой страны Фулвиан обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Но огонь не навредил ему. Тогда Фулвиан приказал добавить хворост в костер, облить его смолой, а вокруг костра – поставить 12 идолов. Но пламя растопило идолов и обожгло Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и, по молитве мученика, пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, а сам он умер. Фулвиан раскаялся в совершенном. Однако окончательно от своих языческих убеждений не отрекся. Он приказал положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. Фулвиан решил, что если Бог, в которого верит Матфей, сохранит его тело в воде, как сохранил в огне, то этому Богу действительно нужно поклониться. В ту же ночь епископу Платону, служившему в основанном Матфеем храме, во сне явился апостол. Он приказал Платону идти с клиром на берег моря и найти там его тело. На берег моря с ними вышел и Фулвиан. Гроб, вынесенный морем, с честью перенесли в храм, который построил апостол. А Фулвиан раскаялся, попросил у Матфея прощения. Епископ Платон крестил его с именем Матфей. Вскоре Фулвиан-Матфей отказался от власти и стал пресвитером. А после смерти епископа Платона возглавил Эфиопскую церковь.

Народные приметы

Если 16 ноября будет тепло, то зима будет поздней.

Если идет дождь, то зима будет теплой.

Если дует сильный ветер, то метели начнутся с середины зимы.

Что нельзя делать 16 ноября

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя надевать новые и красные вещи.

Нельзя сидеть на столе.