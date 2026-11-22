В харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями. У него было проникающее ранение сердца и массивное внутреннее кровотечение после повреждения органов живота. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.

Как рассказали в госпитале, 27-летнего стрелка привезли в крайне тяжелом, критическом состоянии.

«Кровь накапливалась в перикарде — окружающей сердце оболочке. Она сжимала сердечную мышцу и препятствовала ее нормальным сокращениям. Одновременно из-за разрыва селезенки боец ​​терял значительное количество крови. Также была повреждена толстая кишка, что создавало дополнительную угрозу», — говорят медики.

Фактически они боролись сразу с двумя критическими состояниями: нарушением работы сердца и массивным кровотечением.

«Самая большая сложность была в том, чтобы составить срочную последовательность действий, не дать пациенту умереть», – рассказывает начальник хирургической клиники госпиталя Юрий Бунин.

В первую очередь хирурги вскрыли грудную клетку, открыли перикард и удалили кровь, сжимающую сердце. После этого ушили его поврежденный участок, миокард.

«Без ложной скромности – это сверхсложный случай и очень высокотехнологичная работа. Речь идет не только о собственной хирургии, но и о принятии решений. Шаг за шагом, в голове в считанные секунды принимались решения, что нужно делать», — рассказывает Юрий Бунин.

Операция требовала одновременной работы нескольких команд. К спасению бойца присоединились хирурги, сосудистые хирурги, офтальмологи, анестезиологическая команда.

«У него было два шока: обструктивный – из-за ранения сердца, и еще один – из-за кровотечения. Сочетание этих двух моментов и приводило к критическому состоянию. Это одна из самых сложных ситуаций, которые вообще могут произойти. Я отнес бы этот случай в топ-5 самых сложных», – говорит ведущий анестезиолог госпиталя Дмитрий Макаров.

«Это было сложное ранение, поскольку была повреждена и грудь, и живот. И даже если не учитывать других травм, само ранение сердца — это уже чрезвычайно сложный случай. Раненому повезло, что он до нас в таком состоянии доехал, когда ему еще можно было помочь», – считает старший ординатор отделения сосудистой хирургии Роман Билазерский.

В течение нескольких часов сердце пациента продолжало биться. Его работу контролировали с помощью медицинских мониторов. А уже на следующий день он уже был в сознании, мог сидеть и принимать пищу. Еще через день его перевели в одно из тыловых медучреждений.

Напомним, на Харьковщине планируют построить новый комплекс «Областной госпиталь ветеранов войны». Землю под строительство могут выделить уже на ближайшей сессии облсовета.