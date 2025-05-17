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Харьковский госпиталь без томографа: где воины могут пройти обследование

Общество 17:16   17.05.2025
Виктория Яковенко
Харьковский госпиталь без томографа: где воины могут пройти обследование Фото: Шпиталь Харків

В пресс-службе ХОВА сообщили, что в связи с выходом из строя томографа в Харьковском военном госпитале защитники могут пройти все необходимые обследования в городских и областных медучреждениях.

«Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьковский военный госпиталь) находится под руководством Командования Медицинских сил ВСУ. И является одним из ведущих учреждений здравоохранения Минобороны. ХОВА постоянно находится в тесной коммуникации с руководством военного госпиталя, и всегда оказывает заведению всю необходимую помощь. Ведь обеспечение военных высококвалифицированным медобслуживанием – в приоритете», – прокомментировали в ХОВА.

Напомним, в госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. Об этом 16 мая сообщили в медучреждении. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 17:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что в связи с выходом из строя томографа в Харьковском военном госпитале защитники могут пройти все обследования в городских и областных медучреждениях.".