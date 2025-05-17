«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф
Фото: Харьковский госпиталь
В госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.
Об этом накануне, 16 мая, сообщил госпиталь в Facebook.
«Госпиталь работал 24/7. Аппарат не выдержал. Оперировать без него – как вслепую. Новый нужен уже сейчас. Цена промедления – жизнь наших раненых защитников. Они не могут ждать», – говорится в сообщении.
В госпитале отметили, что на новый аппарат «даже главный хирург перечислил свою научную премию (50 тысяч)».
Сумма сбора — 30 млн гривен. На сегодня удалось собрать более 4 млн гривен. Ссылка на сбор.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аппарат, госпиталь, новости Харькова, сбор;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.".