«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф

В госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.

Об этом накануне, 16 мая, сообщил госпиталь в Facebook.

«Госпиталь работал 24/7. Аппарат не выдержал. Оперировать без него – как вслепую. Новый нужен уже сейчас. Цена промедления – жизнь наших раненых защитников. Они не могут ждать», – говорится в сообщении.

В госпитале отметили, что на новый аппарат «даже главный хирург перечислил свою научную премию (50 тысяч)».

Сумма сбора — 30 млн гривен. На сегодня удалось собрать более 4 млн гривен. Ссылка на сбор.