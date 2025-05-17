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«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф

Общество 14:16   17.05.2025
Виктория Яковенко
«Аппарат не выдержал». В Харьковском госпитале вышел из строя томограф Фото: Харьковский госпиталь

В госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.

Об этом накануне, 16 мая, сообщил госпиталь в Facebook.

«Госпиталь работал 24/7. Аппарат не выдержал. Оперировать без него – как вслепую. Новый нужен уже сейчас. Цена промедления – жизнь наших раненых защитников. Они не могут ждать», – говорится в сообщении.

В госпитале отметили, что на новый аппарат «даже главный хирург перечислил свою научную премию (50 тысяч)».

Сумма сбора — 30 млн гривен. На сегодня удалось собрать более 4 млн гривен. Ссылка на сбор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В госпитале в Харькове перестал работать единственный томограф. На новый аппарат собирают 30 млн гривен.".