«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить
После обстрела военный госпиталь поддержали волонтеры, Нацполиция, ГСЧС, власти.
Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, рассказал, что после обстрела в учреждении немедленно выполнили мероприятия, чтобы можно было бесперебойно оказывать медицинскую помощь.
«Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому. Вся ночь у нас была очень длинная. Спасибо службам Нацполиции, спасибо службам ГСЧС, спасибо службам скорой помощи, спасибо руководству города и области, спасибо коммунальной службе. Благодарю волонтеров, которые сначала приехали и начали оказывать помощь. Спасибо городу, спасибо общественной позиции наших граждан, поддерживавших именно наш медицинский центр. В настоящее время центр продолжает оказывать помощь. Окончательный ущерб материально-технический уточняем», — рассказал Хорошун.
Он напомнил, что россияне обстреливают не первый раз госпитали, лечебные заведения города и области. Это террористические войска, ведущие борьбу не с войсками, а с гражданским населением.
Видео: Шпиталь Харків
Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, БПЛА, военный госпиталь, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 21:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела военный госпиталь поддержали волонтеры, Нацполиция, ГСЧС, власти.".