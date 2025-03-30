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«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить

Общество 21:02   30.03.2025
Оксана Якушко
«У нас была долгая ночь». Военный госпиталь Харькова снова продолжает лечить Фото: Шпиталь Харків

После обстрела военный госпиталь поддержали волонтеры, Нацполиция, ГСЧС, власти.

Эдуард Хорошун, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, рассказал, что после обстрела в учреждении немедленно выполнили мероприятия, чтобы можно было бесперебойно оказывать медицинскую помощь.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому. Вся ночь у нас была очень длинная. Спасибо службам Нацполиции, спасибо службам ГСЧС, спасибо службам скорой помощи, спасибо руководству города и области, спасибо коммунальной службе. Благодарю волонтеров, которые сначала приехали и начали оказывать помощь. Спасибо городу, спасибо общественной позиции наших граждан, поддерживавших именно наш медицинский центр. В настоящее время центр продолжает оказывать помощь. Окончательный ущерб материально-технический уточняем», — рассказал Хорошун.

Он напомнил, что россияне обстреливают не первый раз госпитали, лечебные заведения города и области. Это террористические войска, ведущие борьбу не с войсками, а с гражданским населением.

Видео: Шпиталь Харків

Вечером 29 марта Харьков массированно атаковали российские БПЛА. В результате атаки двое погибших пострадали 35 человек, среди них девочка-подросток в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся семеро пострадавших после атаки на Харьковщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 21:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела военный госпиталь поддержали волонтеры, Нацполиция, ГСЧС, власти.".