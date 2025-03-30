Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь

Россияне нанесли 6 ударов по Харькову, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Одно из попаданий в Холодногорском районе, другие пять в Шевченковском районе.

«В Холодногорском – прямое попадание частного жилого дома. На месте соседи сообщили, что под завалами может находиться женщина. И действительно, через 2,5 часа в половину 12 ночи под завалами обнаружили фрагменты тела человека. Пол и возраст его сейчас установить невозможно. По информации от соседей, это действительно женщина около 60 лет», — рассказал Чубенко.

В Шевченковском районе одно из попаданий было возле высотного здания офисного назначения.

«Там были уничтожены 2 автомобиля и поврежден фасад этого здания. Также повреждено одно из медицинских учреждений района. И одно из попаданий по частному жилому дому. Там в результате взрыва погиб мужчина. В настоящее время установлена ​​информация о 30 травмированных лицах. Среди них 5 детей. У всех разной степени телесные повреждения. Есть как острая реакция на стресс, так и ушибы, переломы и порезы от разбитого стекла и обломков», — рассказал Чубенко.

Предварительно россияне использовали БПЛА Герань-2. В результате взрывов повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов. 24 частных жилых дома. 13 автомобилей.

В Генштабе ВСУ прокомментировали удары по военному госпиталю вечером 29 марта.

«В очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. В результате поражения БпЛА типа «Shahed» повреждены здание госпиталя и расположены рядом жилые дома. По предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, проходивших лечение в медицинском центре», — отметили в Генштабе.