Наслідки ударів по Харкову: двоє загиблих, 30 поранених, військовий шпиталь

Росіяни завдали 6 ударів по Харкову, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Одне із влучань у Холодногірському районі, інші п’ять у Шевченківському районі.

«У Холодногірському – пряме влучання приватний житловий будинок. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. І дійсно за 2,5 години о пів 12-ї ночі під завалами виявили фрагменти тіла людини. Стать та віки її зараз встановити неможливо. За інформації від сусідів, це дійсно є жінка близько 60 років», – розповів Чубенко.

У Шевченківському районі одне з влучань було біля висотної будівлі офісного призначення.

«Там були знищені 2 автомобілі та пошкоджений фасад цієї будівлі. Також пошкоджено один з медичних закладів району. І одне з влучань по приватному житловому будинку. Там наслідок вибуху загинув чоловік. Зараз встановлено інформацію про 30 травмованих осіб. Серед них є 5 дітей. У всіх різного ступеню тілесні ушкодження. Є як гостра реакція на стрес, так і забиття, перелами і порізи від розбитого скла та уламків», – розповів Чубенко.

Попередньо росіяни використали БПЛА Герань-2. Наслідок вибухів пошкоджені 12 висотних багатоквартирних житлових будинків. 24 приватних житлових будинків. 13 автомобілів.

У Генштабі ЗСУ прокоментували удари по військовому шпиталю увечері 29 березня.

«Вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу “Shahed” пошкоджені будівля шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі», – зазначили у Генштабі.