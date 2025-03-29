У Харкові прогриміла серія вибухів: двоє людей постраждали (доповнено)
Перший вибух у Харкові пролунав близько 20:45.
Доповнено о 21:21. Ще один удар зафіксували в Холодногірському районі, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
“Профільні служби виїхали на місце влучання”, – зазначив начальник ХОВА.
Доповнено о 21:12. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу в Харкові відомо про двох постраждалих. На місці працюють профільні служби.
“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БпЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова”, – передає Синєгубов.
За даними мера Ігоря Терехова, перший вибух пролунав у центрі Харкова.
“Удар “Шахедом”, – написав Терехов.
Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.
“Над Харковом фіксують ворожі безпілотники!”, – попередив Синєгубов.
Після цього в місті було чутно ще два вибухи.
Читайте також: Постраждала дитина: окупанти б’ють по Дергачівській громаді (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові прогриміла серія вибухів: двоє людей постраждали (доповнено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 21:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший вибух у Харкові пролунав близько 20:45.".