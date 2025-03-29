У Харкові прогриміла серія вибухів: двоє людей постраждали (доповнено)

Перший вибух у Харкові пролунав близько 20:45.

Доповнено о 21:21. Ще один удар зафіксували в Холодногірському районі, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

“Профільні служби виїхали на місце влучання”, – зазначив начальник ХОВА.

Доповнено о 21:12. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу в Харкові відомо про двох постраждалих. На місці працюють профільні служби.

“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БпЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова”, – передає Синєгубов.

За даними мера Ігоря Терехова, перший вибух пролунав у центрі Харкова.

“Удар “Шахедом”, – написав Терехов.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.

“Над Харковом фіксують ворожі безпілотники!”, – попередив Синєгубов.

Після цього в місті було чутно ще два вибухи.