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В Харькове прогремела серия взрывов: двое людей пострадали (дополнено)

Происшествия 21:21   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове прогремела серия взрывов: двое людей пострадали (дополнено)

Первый взрыв прогремел в Харькове около 20:45.

Дополнено в 21:21. Еще один удар зафиксировали в Холодногорском районе, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«Профильные службы выехали на место попадания», – отметил начальник ХОВА.

Дополнено в 21:12. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела в Харькове известно о двух пострадавших. На месте работают профильные службы.

«Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БпЛА типа «Шахед», по Шевченковскому району Харькова», – передает Синегубов.

По данным мэра Игоря Терехова, первый взрыв раздался в центре Харькова.

«Удар «Шахедом», – написал Терехов.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

«Над Харьковом фиксируют вражеские беспилотники!», – предупредил Синегубов.

После этого в городе было слышно еще два взрыва.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 21:21;

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