В Харькове прогремела серия взрывов: двое людей пострадали (дополнено)
Первый взрыв прогремел в Харькове около 20:45.
Дополнено в 21:21. Еще один удар зафиксировали в Холодногорском районе, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Предварительно, обошлось без пострадавших.
«Профильные службы выехали на место попадания», – отметил начальник ХОВА.
Дополнено в 21:12. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие обстрела в Харькове известно о двух пострадавших. На месте работают профильные службы.
«Оккупанты нанесли ряд ударов, предварительно БпЛА типа «Шахед», по Шевченковскому району Харькова», – передает Синегубов.
По данным мэра Игоря Терехова, первый взрыв раздался в центре Харькова.
«Удар «Шахедом», – написал Терехов.
Позже начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.
«Над Харьковом фиксируют вражеские беспилотники!», – предупредил Синегубов.
После этого в городе было слышно еще два взрыва.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 21:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый взрыв в Харькове прогремел около 20:45.".