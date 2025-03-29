Пострадал ребенок: оккупанты бьют по Дергачевской громаде (фото)

О том, что россияне нанесли серию ударов по населенным пунктам громады, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Около 15:00 ВС РФ ударили по Казачьей Лопани беспилотником. Ранения получил 39-летний мужчина, пишет Задоренко. Также повреждено авто.

В 17:00 по Дергачам прилетел БпЛА «Молния». Обошлось без разрушений.

«Около 17:15 враг нанес удар по Слатино, применив 2 управляемые авиационные бомбы. Удары пришлись по открытой местности, произошел пожар. 12-летний ребенок испытал острую реакцию на стресс. Взрывной волной повреждены 6 частных домов», – пишет начальник ГВА.