Пострадал ребенок: оккупанты бьют по Дергачевской громаде (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
О том, что россияне нанесли серию ударов по населенным пунктам громады, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Около 15:00 ВС РФ ударили по Казачьей Лопани беспилотником. Ранения получил 39-летний мужчина, пишет Задоренко. Также повреждено авто.
В 17:00 по Дергачам прилетел БпЛА «Молния». Обошлось без разрушений.
«Около 17:15 враг нанес удар по Слатино, применив 2 управляемые авиационные бомбы. Удары пришлись по открытой местности, произошел пожар. 12-летний ребенок испытал острую реакцию на стресс. Взрывной волной повреждены 6 частных домов», – пишет начальник ГВА.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 20:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне нанесли серию ударов по населенным пунктам громады, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".