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Пострадал ребенок: оккупанты бьют по Дергачевской громаде (фото)

Происшествия 20:32   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал ребенок: оккупанты бьют по Дергачевской громаде (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

О том, что россияне нанесли серию ударов по населенным пунктам громады, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Около 15:00 ВС РФ ударили по Казачьей Лопани беспилотником. Ранения получил 39-летний мужчина, пишет Задоренко. Также повреждено авто.

Обстрел Дергачевской громады 29 марта 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

В 17:00 по Дергачам прилетел БпЛА «Молния». Обошлось без разрушений.

Обстрел Дергачевской громады 29 марта 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

«Около 17:15 враг нанес удар по Слатино, применив 2 управляемые авиационные бомбы. Удары пришлись по открытой местности, произошел пожар. 12-летний ребенок испытал острую реакцию на стресс. Взрывной волной повреждены 6 частных домов», – пишет начальник ГВА.

Обстрел Дергачевской громады 29 марта 2025
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 20:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне нанесли серию ударов по населенным пунктам громады, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".