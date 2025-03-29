Зеленский и ВСУ предупредили о «харьковских» планах РФ: обзор фронта за неделю

Зеленский и ВСУ предупреждают о подготовке Путиным наступления на Харьковщине. На Боровском направлении Силы обороны вернули Украине Надежду. Почему терпят фиаско планы россиян на правобережье Оскола. Харьков пережил массированную атаку «шахедов» и оценил, как выглядит на самом деле «прекращение огня по энергетике». О главных событиях войны в Харьковской области за неделю — далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Активным на Харьковщине остается Купянское направление. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. В пятницу, двадцать восьмого марта, ГШ сообщил о двадцати шести боях на Купянщине за сутки. Враг продвигается вдоль государственной границы, информируют аналитики проекта «Дипстейт». Они расширили на карте боевых действий зону контроля российских захватчиков в районе сел Тополи и Каменка — оба находятся на правом берегу реки Оскол севернее Купянска и Двуречной. В то же время неудачи преследуют оккупантов на юге — в направлении на Боровую. Там Третья штурмовая бригада выбила россиян из села Надежда Луганской области. По данным Института изучения войны, у Сил обороны есть успехи также в районе Зеленого Гая — там защитники продвинулись на восток. На Харьковском направлении ситуация остается без изменений, позиционные бои продолжаются в Волчанске. Успехов у врага нет.

Третий раз пойдут на Харьков?

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил о планах врага относительно Харьковщины. В интервью французскому изданию «Ле Фигаро» Зеленский заявил, что Путин готовится к весеннему наступлению. Соответствующие признаки видит украинская разведка. По словам президента, новое наступление россияне планируют на Сумщине и в Харьковской области. Это подтверждают и в Силах обороны.

Вернули Надежду

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из села Надежда Луганской области. Оно находится вблизи админграницы с Харьковщиной и является важным для обороны на Боровском направлении. Россияне в свое время потратили на захват этого населенного пункта два месяца и, по данным Сил обороны, «стерли в ноль» здесь два мотострелковых полка своей двадцатой армии. Операция ВСУ по освобождению населенного пункта длилась тридцать часов. Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил: отсутствие успехов у российского войска в районе сел Загрызово, Лозовая и Первомайское, а также потеря оккупантами Надежды приводят к тому, что проведение гипотетической «Купянской наступательной операции» зависло в воздухе. По крайней мере в вариации обхода Купянского района обороны ВСУ одновременно с севера и юга «через реку». Поэтому аналитик прогнозирует, что российское командование может вернуться к варианту «вытеснения ВСУ» с плацдарма на Осколе, к востоку от Купянска. Коллега Машовца Александр Коваленко видит проблемы для оккупантов и на другом участке фронта — на правобережье Оскола.

Возможна ли «труба» на Харьковщине

Штурмы «в лоб» на Харьковщине россиянам все больше не удаются. В ОТГ «Харьков» оценили, может ли на этом фоне враг прибегнуть к сомнительным военным хитростям — вроде разрекламированной российской пропагандой самоубийственной операции «Труба» в Курской области. Тогда, напомним, группа военных РФ прошла в тыл ВСУ по трубе газопровода. Однако часть участников операции не дошла, задохнувшись в пути. Еще часть украинские военные перебили на выходе. Впрочем, этот сомнительный опыт россияне пока откровенно мифологизируют. Повторение подобного на Харьковском направлении маловероятно, считают в ВСУ.

В Харькове состоялось «прекращение огня по энергетике»

В Харькове на этой неделе состоялось прекращение огня по энергетике по-путински. Сразу после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде областной центр пережил массированный налет «шахедов». В частности, БпЛА уничтожили котельную, которая отапливала ряд многоэтажек города. Подытоживая события «шахедной ночи» Главный следователь Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов заявил: «Это было совсем не похоже на прекращение огня». Он обратился к жителям Харькова с предупреждением, что никакой тишины нет, поэтому нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.