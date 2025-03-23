Операция «Труба»: могут ли россияне повторить в Волчанске

Как россияне используют подземные коммуникации Волчанска, рассказал спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона.

«Наверное, единственное место (на Харьковском направлении — Ред.), где они могут использовать подземные коммуникации – город Волчанск. Если мы берем подвалы, они могут разрушать стены для того, чтобы, например, в пределах одного дома перемещаться из одного конца в другой. Насколько это эффективно? Да, это эффективно, потому что враг может делать это беспрепятственно. Что касается использования канализации, знаете, не каждую канализацию можно использовать для перемещения личного состава. Есть такие канализационные системы, в которых долгое время находиться без спецсредств невозможно. Да, у них были попытки использовать канализацию, но я бы не сказал, что это какое-то прямо массовое явление именно в Волчанске», — поделился Шамшин.

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При этом он отметил, что россияне пытаются использовать в Волчанске всю инфраструктуру, которую еще не разрушили, — подвалы и иные подземные коммуникации.

«Враг использует их для скрытого перемещения своих сил и средств, прежде всего пехоты. Но мы, используя беспилотные системы, стараемся обнаруживать такие попытки, и когда мы обнаруживаем такие накопления, сразу наши подразделения применяют все необходимое огневое влияние, чтобы россиян там уничтожить… Безусловно, россияне используют портативный РЭБ, но он не всегда им помогает, потому что наши экипажи беспилотных систем имеют весь необходимый функционал, чтобы при необходимости изменять частоты и, соответственно, уничтожать врага там, где он находится. Поэтому, если россияне скапливаются в определенном подвале и нам удается вовремя их обнаружить, обычно эти подвалы становятся их могилой», — пояснил спикер ОТГ «Харьков».

Напомним, российская пропаганда попыталась прославить самоубийственную операцию по выходу своих войск в тыл ВСУ в Курской области — по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в начале марта 2025 года. Официальные пропагандисты РФ эту операцию называют «Поток», но в военной блогосфере за ней закрепилось название «Труба». Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ 8 марта сообщило об уничтожении группы диверсантов, которая пробралась по ветке газопровода и опубликовало соответствующее видео. Также в среде российских Z-военкоров после появились многочисленные сообщения о том, что часть участников «блестящей спецоперации» задохнулись в газопроводе, так и не достигнув цели.