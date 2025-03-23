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Операція “Труба”: чи можуть росіяни повторити у Вовчанську

Фронт 11:27   23.03.2025
Оксана Горун
Операція “Труба”: чи можуть росіяни повторити у Вовчанську Скриншот

Як росіяни використовують підземні комунікації Вовчанська, розповів речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин у етері нацмарафону.

“Напевно, єдине місце (на Харківському напрямку – Ред.), де вони можуть використовувати підземні комунікації – місто Вовчанськ. Якщо ми беремо підвали, вони можуть там руйнувати стіни для того, щоб, наприклад, у межах одного будинку переміщатися з одного кінця в інший. Наскільки це ефективно? Так, це ефективно, тому що ворог може робити це безперешкодно. Щодо використання каналізації, знаєте, не кожну каналізацію можна використати для переміщення особового складу. Є такі каналізаційні системи, в яких перебувати довгий час без спецзасобів неможливо. Так, у них були спроби використовувати каналізацію, але я б не сказав, що це якесь прямо масове явище, от саме у Вовчанську”, — поділився Шамшин.

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При цьому він зазначив, що росіяни намагаються використовувати у Вовчанську всю інфраструктуру, яку ще не зруйнували, – підвали та інші підземні комунікації.

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“Ворог використовує їх для прихованого переміщення своїх сил і засобів, насамперед піхоти. Але ми, використовуючи безпілотні системи, намагаємося виявляти такі спроби, і коли ми виявляємо такі накопичення, одразу наші підрозділи застосовують увесь необхідний вогневий вплив, щоб росіян там знищити. Безумовно, росіяни використовують портативний РЕБ, але він не завжди їм допомагає, тому що наші екіпажі безпілотних систем мають увесь необхідний функціонал, щоб за необхідністю змінювати частоти та, відповідно, знищувати ворога там, де він перебуває. Тому так, якщо росіяни накопичуються в певному підвалі й нам вдається вчасно їх виявити, зазвичай ці підвали стають їх могилою”, – пояснив речник ОТУ “Харків”.

Нагадаємо, російська пропаганда спробувала прославити самогубну операцію з виходу своїх військ у тил ЗСУ в Курській області – трубою газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород на початку березня 2025 року. Офіційні пропагандисти РФ цю операцію називають “Потік”, але у військовій блогосфері за нею закріпилася назва “Труба”. Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 8 березня повідомило про знищення групи диверсантів, яка пробралася гілкою газопроводу й опублікувало відповідне відео. Також у середовищі російських Z-військкорів після з’явилися численні повідомлення про те, що частина учасників “блискучої спецоперації” задихнулася в газопроводі, так і не досягнувши мети.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 11:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як росіяни використовують підземні комунікації Вовчанська, розповів речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин у етері нацмарафону".