Магазини Харкова вже заполонив новорічний декор: що скільки коштує (фото)

Мережеві магазини вирішили не чекати, поки пройде Хелловін, і вже виставили на полиці перший декор до Різдва та Нового року.

У ТРЦ «Нікольський» святкові прикраси кореспондентка МГ «Об’єктив» відшукала у кількох магазинах, серед яких LC Waikiki, JYSK, Sinsay та KAKTUS. На старті сезону акцій, зрозуміло, немає, тому ціни на деякі позиції кусаються.

У LC Waikiki тільки викладали товар, тому не на всьому були присутні цінники. Різдвяна колекція поки що в основному представлена ​​посудом. Порцелянові салатники з будиночками чи ялинками коштують від 449 до 499 гривень.

Також є кілька підвісок на ялинку. Такий гном у ковпаку з паєток — 99 гривень.

В асортименті Sinsay – новорічні ковпаки, освіжувачі повітря із зимовими ароматами та чашки.

Горнятка з подвійними стінками чи ялинками всередині коштують по 159 гривень, великі чашки з різдвяними мотивами – по 189 гривень.





У JYSK поступово виставляють повну колекцію, тому деякі товари ще без цінників. Тут позицій найбільше. За легендарних гномів поки що просять повну ціну: за Safir – 749 гривень, за Glaser – 1199, за Bronsit – 1099.

Найбільш бюджетний гном – Bond. Ціна на сайті – 65 гривень.

Сніговики цього року коштують по 529 гривень.

А великий Санта заввишки 80 сантиметрів – 2699 гривень.

Штучні ялинки мають різні розміри. Від маленьких у горщику до повноцінних дерев. Найдорожча висотою 210 сантиметрів, зібрана з литих гілочок та ПВХ, коштує 4999 гривень.

Увагу відвідувачів привертають келихи з ялинками, ціна – 400 гривень.

У KAKTUS кілька секцій віддали під різдвяний посуд, декор та підвіски. Такий олень коштує 140 гривень.

Символом 2027 за східним календарем є червона вогняна коза або вівця. Невеличкі покровителі коштують по 140 гривень, великі м’які іграшки — по 600.